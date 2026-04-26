2児の母・高島彩（47）、 12歳長女に作った9種類のお弁当を公開「週6お弁当生活スタート」「これが6年続くのかぁー」
2児の母でフリーアナウンサーの高島彩（47）が、週6で作っているという12歳長女へのお弁当を披露した。
2011年に「ゆず」の北川悠仁（49）と結婚し、12歳と9歳の娘を育てている高島。
Instagramでは家族との日常を発信していて、2人の娘に作った豪華な運動会弁当や、古代エジプト展を訪れた際の次女の姿などを公開してきた。
高島彩、週6で作る12歳長女へのお弁当を披露
2026年4月25日の更新では、中学生になった長女に作った9種類のお弁当を披露している。
高島は、「週6お弁当生活スタート。苦行かと思われたお弁当作りも、今のところ毎日楽しくテキトーに詰め込んでおりますが、2週間たって既にネタ切れ。これが6年続くのかぁー。焼肉弁当。ピーマンの肉詰め弁当。鶏の照り焼き弁当。鶏つくね弁当。ミルフィーユトンカツ弁当。レンコンのはさみ焼き弁当。鶏とたまねぎのオイスター炒め弁当。八宝菜とアスパラ肉巻き弁当。焼肉弁当2週目。このあたりを組み替えてやっていきますかね」とコメントしている。（『ABEMA NEWS』より）