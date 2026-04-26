【タンパク質20.3g】春キャベツ＋豆腐＋鶏ひきで高タンパク！ふわむちキャベバーグ

甘くてみずみずしい春キャベツと、豆腐＆鶏ひき肉で作る「豆腐ハンバーグ」。

高タンパクでヘルシーなのにくわえ、キャベツに豊富に含まれるビタミンCもたっぷり！ 何かと疲れやすい春、旬の春キャベツをどっさり使ったメニューで、しっかり栄養チャージしちゃいましょう。

『春キャベツどっさり 豆腐ハンバーグ』のレシピ

材料（2人分）

絹ごし豆腐……1丁（約300g）

鶏ひき肉……150g

春キャベツの葉……4枚（約200g）

にんにくのすりおろし……少々

塩……少々

こしょう……少々

片栗粉……大さじ1





作り方

〈A〉トマトケチャップ……大さじ2水……大さじ2中濃ソース……大さじ1オイスターソース……大さじ1/2バター……10gサラダ油……大さじ1/2好みでパセリのみじん切り……適宜

（1）豆腐の水きりをする

豆腐はペーパータオルで包んでざるを重ねたバットにのせ、上にもバットを重ねる。2kgほどの重しをのせて15分ほどおき、250gくらいになるまで水きりをする。

豆腐をしっかり水きりしないと、肉だねがまとまりにくくなります。50g分水きりを。

（2）キャベツを加熱する

キャベツは長さ5〜6cmのせん切りにして耐熱皿にのせ、ふんわりとラップをかけて電子レンジ（600W）で2分加熱する。



（3）肉だねを混ぜて形作る

ボールにひき肉、（1）、にんにく、塩、こしょうを入れてよく練り混ぜ、片栗粉と（2）を汁ごと加えてさらに混ぜる。1/2量ずつ平たい小判形に整える。

キャベツから出てきた汁にもビタミンCが！ いっしょに加えて。

（4）焼いて仕上げる

フライパンにサラダ油を中火で熱し、（3）を入れ、ふたをして4〜5分焼く。返して同様に4〜5分焼き、器に盛る。続けてフライパンに〈A〉を入れ、弱火でとろりとするまで煮つめ、ハンバーグにかける。好みでパセリをふる。

豆腐を加えた肉だねはあっさりだけど、ケチャップソースで食べごたえあり！

たんぱく質ってどんな働きをするの？

脂質、炭水化物と並ぶ三大栄養素のひとつであるたんぱく質。食事でしっかりとることで、老化予防、免疫力アップ、疲れにくく、太りにくい体づくりが実現できます。また、ビタミンCを合わせてとることで、皮膚や髪の健康がキープできるほか、丈夫でしなやかな血管づくりにも働きます。

たんぱく質とビタミンCがたっぷりとれる『春キャベツどっさり 豆腐ハンバーグ』。健康効果の高いおかずで、忙しい春を乗り切りましょう！

（『オレンジページ』2026年5月2日号より）