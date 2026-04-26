高血圧のタイプは二つある！あなたの血圧タイプを調べる方法とは？【1週間で勝手に血圧が下がっていく体になるすごい方法】

高血圧のタイプは二つある！あなたの血圧タイプを調べる方法

おすすめの降圧プログラム

高血圧には2つのタイプがあります。自分はどちらの傾向が強いのかを知ると、体に起きていることがわかり、有効な改善策につなげられます。

ステップ１：血圧を測る

血圧の測定が正しくできていないケースは意外に多いもの。以下の3 つの点に注意して実践してください。

ポイント① 姿勢を正す

脚は組まず、背すじを伸ばして自然体で座ります。５～６回深呼吸をして心を落ち着かせましょう。

ポイント② 心臓の高さで測る

手のひらを上に向けた状態でテーブルに腕をのせます。腕に巻いたカフを心臓の高さに合わせることが大切。

ポイント③ 利き手と逆側の腕で測る：

利き手で血圧計を操作するため、利き手とは反対側の腕にカフを巻きます。イラストは右利きの場合です。

ステップ２：ツボの「人迎（じんけい）」を押す

血圧の測定が正しくできていないケースは意外に多いもの。以下の3 つの点に注意して実践してください。

ポイント①

「人迎」は血圧に対して即効性のあるツボ。ツボ押しの効果があると、すぐに血圧の変化が見られます。

ポイント②

人差し指と中指をそろえ、中指をツボに当てます。首の中心（内側）に向かい、息を吐きながら５秒かけて押し、息を吸いながら５秒かけて離します。これを５回繰り返し、反対側も同様に行ってください。

ポイント③

喉仏を起点として左右に指幅２本分の位置が「人迎」のツボ。

ステップ３：再度血圧を測る

ツボ押しの後に血圧を測定した結果、最高血圧が１回目よりも10mmHg 以上下がるようであれば、精神的な要因が強い可能性があります。

1回目と2 回目の最高血圧の数値の差が

10mmHg 未満 or 変わらない・上がった⇒フィジカル高血圧

10mmHg 以上下がった⇒メンタル高血圧

出典：『1週間で勝手に血圧が下がっていく体になるすごい方法』