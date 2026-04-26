アジア史上最大の格闘技団体「ONE Championship」（ONE）は、26日に都内でメディアデーを開催。29日に有明アリーナで開催される「ONE SAMURAI 1」に参戦する“SBの最高傑作”の異名を持つキックボクサーの海人（28＝TEAM F.O.D）が意気込みを語った。

海人は1年前のONE日本大会でグレゴリアンと対戦予定だった。しかし、グレゴリアンが公式計量で体重超過となったため試合は中止に。大会後のチャトリ・シットヨートンCEOの発言も物議を醸し、SB協会が抗議文を提出する流れとなった。その後、チャトリCEOと海人も同席のもと和解が成立した。

今大会で因縁のグレゴリアン戦が再び実現した。

体重も含めてコンディション作りは順調だという。そしてグレゴリアン撃破へ自信をのぞかせた。「1年前でも勝てたと思うし、1年延びたらより一層、自分の勝率は高くなるかなと思います」と強気の言葉を残した。

さらに今回はONEのベルト奪取に向けた通過点だという。「ベルトというよりは、ONEに来て本当に戦いたい選手がたくさんいる。今までもベルトにこだわってきたわけではない。戦いたい選手とまた試合をして勝ってベルトがついてきた。そのやり方は変わらないと思います」と説明した。

そしてグレゴリアン戦に勝利した先には王者スーパーボンとの対戦を見据える。「グレゴリアン選手に勝ってしまえば、その先にスーパーボン選手と戦いたい。（モハメド・）シアサラニ選手にリベンジしてからタイトルに挑めればと思います」と1年以内でのタイトル挑戦を見据えた。