大河ドラマ“新キャスト”にネット騒然「遂に！」「イケメンがバレる」
俳優の松坂桃李が主演を務め、来年1月からNHKで放送される大河ドラマ（第66作）『逆賊の幕臣』の追加出演者として、お笑いコンビ・モグライダーの芝大輔が“大河ドラマ初出演”を飾ることが発表された。
【写真】新キャスト解禁！”イケメン芸人”が大河デビュー決定
『逆賊の幕臣』は、日本初の遣米使節として知られる幕臣・小栗忠順の生涯を軸に、敗者の視点から幕末史を見つめる群像劇。芝は主人公・小栗忠順の幼なじみで旗本の朝比奈昌広を演じる。朝比奈は将軍の小姓を務めた経験から所作に優れ、外交分野で力を発揮する人物。器用で如才ない一方、皮肉屋な一面も持ち合わせる役どころで、小栗や仲間たちと青春を共有しながら、激動の幕末を生き抜く存在として描かれる。
これまでバラエティ番組での軽妙なトークや端正なルックスで“イケメン芸人”としても知られてきた芝だけに、今回の起用は意外性と期待が交錯する形となった。ネット上では「演技経験はどうなのか気になる」「いよいよ世に芝さんのイケメンがバレる」「大河で見る日が来るとは」「遂に芝さんも大河俳優ですか！」「芝さんは俳優顔負けのイケメン芸人ですからね」と驚きを示すコメントも見られる。
【写真】新キャスト解禁！”イケメン芸人”が大河デビュー決定
『逆賊の幕臣』は、日本初の遣米使節として知られる幕臣・小栗忠順の生涯を軸に、敗者の視点から幕末史を見つめる群像劇。芝は主人公・小栗忠順の幼なじみで旗本の朝比奈昌広を演じる。朝比奈は将軍の小姓を務めた経験から所作に優れ、外交分野で力を発揮する人物。器用で如才ない一方、皮肉屋な一面も持ち合わせる役どころで、小栗や仲間たちと青春を共有しながら、激動の幕末を生き抜く存在として描かれる。