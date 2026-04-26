王者バイエルンを相手に破格のプレー…佐野海舟が全3得点に絡む大活躍! マインツは一時3-0も大逆転負け
[4.25 ブンデスリーガ第31節 マインツ 3-4 バイエルン]
マインツのMF佐野海舟が25日にホームで行われたブンデスリーガ第31節バイエルン戦(●3-4)で、先制アシストを含む全得点に絡んだ。
スタメン出場した佐野は前半15分、左CKからのこぼれ球をペナルティエリア右で回収し、右足で折り返す。MFドミニク・コールが右足のボレーで合わせ、前節にブンデスリーガ2連覇を決めたバイエルンから先制弾を奪った。
さらにマインツは佐野が起点となった形から2ゴールを追加し、前半を3-0で終えたが、後半にまさかの4失点。逆転となる決勝点を挙げたのは、相手エースのFWハリー・ケインだった。
佐野は王者相手に圧巻のパフォーマンスを見せ、90分間プレー。バイエルンのDF伊藤洋輝も先発フル出場した。
マインツのMF佐野海舟が25日にホームで行われたブンデスリーガ第31節バイエルン戦(●3-4)で、先制アシストを含む全得点に絡んだ。
スタメン出場した佐野は前半15分、左CKからのこぼれ球をペナルティエリア右で回収し、右足で折り返す。MFドミニク・コールが右足のボレーで合わせ、前節にブンデスリーガ2連覇を決めたバイエルンから先制弾を奪った。
佐野は王者相手に圧巻のパフォーマンスを見せ、90分間プレー。バイエルンのDF伊藤洋輝も先発フル出場した。
もう、欠かせない— DAZN Japan (@DAZN_JPN) April 25, 2026
佐野海舟 こぼれ球を綺麗に折り返し
ボレーシュートで沈めたのはコーア
ブンデスリーガ第31節
マインツ×バイエルン
DAZN ライブ配信中 #ブンデスリーガ #だったらDAZN pic.twitter.com/advhDJ0pVz