[4.25 ブンデスリーガ第31節 マインツ 3-4 バイエルン]

　マインツのMF佐野海舟が25日にホームで行われたブンデスリーガ第31節バイエルン戦(●3-4)で、先制アシストを含む全得点に絡んだ。

　スタメン出場した佐野は前半15分、左CKからのこぼれ球をペナルティエリア右で回収し、右足で折り返す。MFドミニク・コールが右足のボレーで合わせ、前節にブンデスリーガ2連覇を決めたバイエルンから先制弾を奪った。

　さらにマインツは佐野が起点となった形から2ゴールを追加し、前半を3-0で終えたが、後半にまさかの4失点。逆転となる決勝点を挙げたのは、相手エースのFWハリー・ケインだった。

　佐野は王者相手に圧巻のパフォーマンスを見せ、90分間プレー。バイエルンのDF伊藤洋輝も先発フル出場した。