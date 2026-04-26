メーガン妃が意味深な「最もつらかった７年間」に関するインスタグラム投稿で心境を明かした。米誌ピープルが２５日、報じた。

メーガン妃は、つらかった個人的時期を示唆する占星術関連の投稿を２つ共有した。

２５日、インスタグラムのストーリーズで「アストロロジー・イズ・フォー・エブリワン」というアカウントの投稿を再シェア。この投稿には、２人の男性が楽しそうに踊る様子とともに「牡牛座、獅子座、蠍座、水瓶座が、人生で最もつらかった７年間を４月２５日に終える」と書かれていた。ちなみに８月４日生まれのメーガンは獅子座だ。

メーガン妃は同日、「スピリットドーター」というアカウントの占い投稿も再シェアしている。そのホロスコープには「本来の自分と、周囲の世界があなたに見ようとしていた姿との間の緊張は、それを経験したことのない人には説明が難しいほど、消耗させるものだった」と書かれていた。そして、「４月２５日、その重圧は解ける。あなたは、それを勝ち取るために戦わなくても、ただ存在するための余白を得る」と締めくくられている。

メーガン妃は最近、オーストラリアへの４日間の訪問から帰国したばかりだ。豪州でのイベントで、ヘンリー王子と出会ってからの約１０年間について「今のところ、１０年間、毎日１０年間、私はいじめられ、攻撃され続けてきました」と明かしていた。