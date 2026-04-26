◆米大リーグ ドジャース―カブス（２５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が２５日（日本時間２６日）、本拠地・カブス戦に先発し、今季最長６回途中でメジャー自己最多９９球を投げて、７安打４失点で降板した。最速は９８・５マイル（約１５８・５キロ）で、３被弾はメジャー自己ワースト。それでも、昨年５月３日の敵地・ブレーブス戦以来３５７日ぶりとなるメジャー２勝目＆今季初勝利の権利を手にして降板し、本拠地ファンはスタンディングオベーションで粘投をたたえた。

この日は自身のボブルヘッド人形の配布日。“主役”として今季初勝利を狙った。初回は先頭ホーナーに右前打を浴びたが、ブッシュを三飛。ブレグマンは三ゴロ併殺打に打ち取り、無失点。佐々木はグラブをポンポンポンとたたいた。

この日最初の日本人対決は、完敗だった。２回１死で迎えた５番・鈴木誠也外野手には９８・５マイル（約１５８・５キロ）の真ん中高め直球を完璧に捉えられると、左翼スタンドへ。痛恨の先制ソロ被弾となった。

１点を追う３回には２死三塁から２番ブッシュに右前適時打を許して、リードは２点に広がった。また、マンシーの同点２ランで追いついた直後の４回に６番バレステロスに右翼スタンドにソロ本塁打を運ばれ、再びリードを許した。

だがドジャース打線も負けじと反撃。直後の４回裏の攻撃では１死からキム・ヘソンが中前打で出塁すると、９番フリーランドの左翼適時二塁打で同点。その後１死一、三塁から２番フリーマンの左前適時打で勝ち越しに成功した。その後も打線がつながり、この回は一挙６得点を奪った。５回はアマヤに右中間ソロを被弾。メジャー自己ワースト３被弾となったが、何とか試合を作った。

今季はここまで開幕から先発ローテーションとして試合前時点で４登板で０勝２敗、防御率６・１１をマーク。２巡目に苦戦する傾向があり、本人は「基本的には投げている球の問題だと思うので、僕自身の問題。質自体が高くなければならないと思うが、そこまで質が高くないというのが現状だと思う。まずは自分のあるスタイルをちゃんと質高く実行することが大事なのかなとは思います」と語っていた。