フェイエノールト上田綺世がフローニンゲン戦で2得点の活躍

オランダ1部フェイエノールトは4月25日、エールディビジ第31節でフローニンゲンと対戦し3-1で勝利した。

スタメン出場した日本代表FW上田綺世が2ゴールを挙げる活躍を見せ、チームの勝利に大きく貢献した。

試合は前半11分にフェイエノールトが先制して迎えた同21分、ペナルティエリア内で味方が倒されてPKを獲得。このチャンスに上田がキッカーを務めると、冷静にゴール左へ沈めて今季リーグ戦24ゴール目を記録した。

さらに見せ場は後半23分に訪れる。ペナルティエリア手前でパスを受けた上田は、鋭い反転ターンで相手DFを翻弄。そのまま右足でゴール右隅を射抜く技ありの一撃を突き刺した。これで今季の得点数を25に伸ばし、得点ランキング2位に10ゴール差をつける独走状態となっている。

次回の代表活動に向けても期待が高まるエースの活躍に、SNS上では「ターンうますぎ」「上田やべえな」「うますぎるな」「ビューティフル」「お手本やん」「これやばいな」「南野拓実ぽいターン」「素晴らしいゴール」と反響が沸き起こっている。（FOOTBALL ZONE編集部）