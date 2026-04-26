レースクイーン、グラビアアイドルとして活動する早川みゆき（29）が26日までに自身のインスタグラムを更新。ショーパン“へそ出し”ショットを披露した。

「沖縄に来てるよ〜」とつづり、「めんそーれ」の看板の下でのショートパンツ姿の写真などをアップ。ハッシュタグで「高身長女子」「レースクイーン」「美脚トレーニング」「くびれ作り」「okinawatrip」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「スタイル良くて綺麗ですね 美脚」「可愛さ反則ですね〜」「めっちゃかわいい」「眼福です」などの声が寄せられている。

早川は、2022年スーパーGTでレースクイーンデビューし、同年の日本レースクイーン大賞で新人賞を受賞。25年はチーム「JLOC AMBASSADOR」などで活動した。

今年1月の「レースアンバサダーアワード2025」では、「実行委員会特別賞」を受賞。神奈川県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル70、スリーサイズはB80・W59・H87。チャームポイントは脚。

趣味はバックパッキング、ミニチュアフードづくり。特技は、馬の鳴きまね。