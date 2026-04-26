サッカー元日本代表で、J3相模原の創業者兼フェローの望月重良氏（52）が26日までに自身のインスタグラムを更新。元サッカー日本代表らの豪華ショットを披露した。

清水商、筑波大出身の望月氏は「高校 大学の偉大なる先輩達と後輩」と書き出し、自身と元サッカー日本代表の中山雅史氏、井原正巳氏、サッカー日本代表コーチを務める名波浩氏、U-23日本代表監督の大岩剛氏、元サッカー日本代表の小野伸二氏の飲食店での集合ショットをアップ。

「中山さんを中心に、時代ごとの様々な話が飛び交い、久しぶりに大笑いした、最高のひとときでした」と回顧し、「井原さん、日本サッカー殿堂入り おめでとう御座います！」と祝福した。

「そして6月から始まるFIFAワールドカップ2026スタッフの皆さん、頑張ってください」とエールを送った。

望月氏の投稿に、フォロワーからは「豪華すぎる！」「井原さん以外全員静岡の高校出ってのが何とも静岡人として誇らしいし、しかも内4人が清商だもん」「静岡サッカーの凄さがわかる写真ですね」「名選手ばかり！」といった反響が寄せられている。