＜退会なら「5万払え！」＞やる気マンマン！私が親会を引っ張らなきゃ【第9話まんが：代表の気持ち】
私（アイダ、40代）は夫と2人の息子（高校生、小6）との4人暮らし。長男に憧れている次男は、長男がお世話になった野球の強豪チームAに所属して、野球に励んでいます。Aには親会という親のサポート組織があり、子どもたちの送迎や差し入れなどを分担しています。親会の代表は前代表と副代表、古株のママたちが次の代表を決めるのが慣例らしく、このたび私が新代表に決まりました。大役に身が引き締まる思いです。
「じゃ、新代表はアイダさんにお願いします！」去年の代表から告げられ、身が引き締まる思いでした。引き継ぎを兼ねて2月から新代表としての活動が始まります。息子が所属する野球チームAは地域の強豪。親会のサポートは送迎や差し入れに始まり、各種遠征や合宿の手配、コーチとのやりとりなど……と結構忙しいのです。
古株ママたちの発言力や圧の強さに不安を覚えることがありますが、頼りになる存在でもあります。古株ママたちからは「新年度は仕事も多いけど、頑張ってね。何かあったらいつでも言って」と言ってもらえたので、安心しました。そして、エトウさん親子が入会してきたのです。
私は歴史ある強豪チームの代表を引き受けることになり、身が引き締まる思いです。
親会はボランティアとはいえ、送迎や差し入れ、遠征や合宿の手配など多岐にわたります。
誰もが親会の仕事に真剣に取り組むなか、ふらりと入会してきたエトウさんはわずか数か月で休会し、雑務を途中で投げ出してしまったのです。
子どもたちのために、親会は多くの仕事をこなしているのに無責任すぎます。
親会を侮辱された気分だし、私の評価にも関わって本当に迷惑です。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・石井弥沙
「じゃ、新代表はアイダさんにお願いします！」去年の代表から告げられ、身が引き締まる思いでした。引き継ぎを兼ねて2月から新代表としての活動が始まります。息子が所属する野球チームAは地域の強豪。親会のサポートは送迎や差し入れに始まり、各種遠征や合宿の手配、コーチとのやりとりなど……と結構忙しいのです。
古株ママたちの発言力や圧の強さに不安を覚えることがありますが、頼りになる存在でもあります。古株ママたちからは「新年度は仕事も多いけど、頑張ってね。何かあったらいつでも言って」と言ってもらえたので、安心しました。そして、エトウさん親子が入会してきたのです。
私は歴史ある強豪チームの代表を引き受けることになり、身が引き締まる思いです。
親会はボランティアとはいえ、送迎や差し入れ、遠征や合宿の手配など多岐にわたります。
誰もが親会の仕事に真剣に取り組むなか、ふらりと入会してきたエトウさんはわずか数か月で休会し、雑務を途中で投げ出してしまったのです。
子どもたちのために、親会は多くの仕事をこなしているのに無責任すぎます。
親会を侮辱された気分だし、私の評価にも関わって本当に迷惑です。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・石井弥沙