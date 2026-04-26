「ドジャース−カブス」（２５日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は四回の第３打席でストレートの四球を選んだ。打線がつながり打者一巡の猛攻で一挙６点のビッグイニングとなった。

１死一塁からフリーランドの左越え適時二塁打で同点に追いつき、なおも１死二塁で迎えた打席。内角カットボールを見極め、２球目のワンバウンドが暴投となり、フリーランドが好走塁で三塁へ進んだ。

カウント２ボールからの３球目、カブスベンチは勝負を選択。低めの落ちる変化球を冷静に見極め、４球目の内角カットボールにもバットが止まって四球で歩いた。

またも一塁へ歩く際に鈴木へジェスチャーを送った大谷。一塁ベースコーチと爆笑しながらのやり取りを繰り広げ、鈴木も思わず苦笑いを浮かべた。その後、フリーマンが左前に勝ち越しタイムリーを放ち逆転に成功。さらにＴ・ヘルナンデス、ラッシング、パヘズと３連続タイムリーが飛び出し、打者一巡の猛攻で一挙６点のビッグイニングとなった。

大谷は第１打席で左前打を放ち、４試合１４打席ぶりの安打をマーク。第２打席は冷静にボール球を見極めて四球を選び、２打席連続出塁をマークしていた。