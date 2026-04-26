テレビ朝日のアナウンサーで、「報道ステーション」のキャスターを務める安藤萌々さんが2026年4月18日、自身のインスタグラムを更新。ゴルフ場での様子を披露した。安藤さんは大学時代、ゴルフ部主将を務めていたことで知られる。

「弟と祖父母と予定が合ったのでラウンドへ！」

安藤さんは、「4月はゴルフの予定がなかったのですが、、先日、弟と祖父母と予定が合ったのでラウンドへ！」といい、ゴルフ場でティーショットを打つ様子や、クラブを持ってスクワットのような動きをする姿を撮影した動画を投稿。

「この日は2バーディー！！しかし、トリが3つも出る、、出入りの激しすぎる日でした」とつづり、「ギリギリ80台、、、反省は多いけど、新緑がとても綺麗でリフレッシュ出来たので100点！」と語っていた。

インスタグラムに投稿された写真では、半袖の白いトップスと赤いミニスカートのゴルフウェアを着用。白とグレーのチェック柄のキャップをかぶり、腕に白いアームカバーをつけている。スイングした後には笑顔を披露した。