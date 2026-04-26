心理学を利用すれば相手は自分の意のままに動く？人を思い通りに動かすヤバい技術とは？【ヤバい心理学】

心理学を利用すれば相手は自分の意のままに動く？人を思い通りに動かすヤバい技術とは

心理学を利用して相手の心と行動をつかむ

心理学をうまく活用すると、相手の心理を読み、自分の思ったとおりに動かすことができます。そのためには、いくつかの能力が必要です。まず、相手の気持ちを理解すること。これは、相手の言葉や仕草を注意深く観察し、それがどんな意味を持つのかを考えることです。次に、相手と深く知り合うためのコミュニケーション能力。

これは、少し意識を変えるだけで、ぐんと高めることができます。そして最後に相手の心を動かす能力です。あなたのちょっとした言葉や行動によって、その心を刺激し、動かせるようになれば、人間関係はより円滑になっていきます。

上のようなことを実現するためには、その対象となる相手と日頃からコミュニケーションを取り、良い関係を作っておくことが重要です。例えば、相手が上司や先輩であれば些細なことでいいので、日頃から頻繁に相談をするようにしましょう。

何度か相談を重ねていけば、「熟知性の原則」や「単純接触効果」によって、親密度は増していきます。相談に乗ってもらったら、感謝の言葉を述べるようにしましょう。相手の自尊心をくすぐり、強力な味方になってくれるはずです。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 ヤバい心理学』