犯罪者は本当に本人に原因があると考えていいのか？【社会心理学】

犯罪者は本当に本人に原因があると考えていいのか？

内的帰属と外的帰属

人は事件のニュースなどを見かけると、犯人の行動原因を推測しようとします。この推測の過程を「帰属過程」と言い、原因を推測することを「原因帰属」と言います。原因帰属には「内的帰属」と「外的帰属」があり、それぞれ考えの方向性が異なります。

内的帰属は「犯人は暴力的な人」など、本人（加害者）の性格といった内的なものが原因で行動したと推測することです。対して外的帰属は「相手が何かしたのでは？」と他者（被害者）に行動の原因があると推測することです。また、人は他者の行動の原因を考える際、外的な原因を軽視し、内的な原因を重視する傾向があります。そのため「被害者よりも犯人に原因がある」という考えに至りやすく、このような思考の偏りを「基本的な帰属のエラー」と言うのです。

人は本当に内的な原因を重視するのか、ジョーンズとハリスは、それを検証するためにエッセイ実験を行いました。学生をふたつのグループにわけ、試験でキューバのカストロ政権を支持するか否かのエッセイを書いてもらいます。グループＡには政権を支持するかどうかを書き手の意思にまかせ、グループＢには事前に書く内容を指示しました。その後、実験参加者に学生が書いたエッセイを読んでもらい、書き手の本心を推測してもらいます。

その際、半数の人には書き手が自分の意思で内容を選んだと伝え、もう半数の人には書き手に支持するか否かをこちらで指定したと伝えました。その結果、支持する内容を書いた人は、書き手の意思に関係なくカストロ政権支持派と思われる割合が多く、基本的な帰属のエラーが起こったのです。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 社会心理学』 監修：亀田達也