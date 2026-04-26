◆第１５２回ケンタッキーダービー・Ｇ１（現地時間５月２日、米国チャーチルダウンズ競馬場・ダート２０００メートル）

現地時間の４月２５日、枠順が確定した。

日本調教馬では伏竜Ｓまで無傷３連勝のダノンバーボン（牡３歳、栗東・池添学厩舎、父マックスフィールド）は７番ゲートに決定。ＵＡＥダービーの覇者ワンダーディーン（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父ディーマジェスティ）は１０番ゲートに決まった。

１番人気が予想されるレネゲイド（牡３歳、米・トッド・プレッチャー厩舎・父イントゥミスチーフ）は最内の１番ゲート。前走のＧ１・アーカンソーダービーで４馬身差の圧勝をしている。

続いて人気が予想されるコマンドメント（牡３歳、米・ブラッド・Ｈ・コックス厩舎・父イントゥミスチーフ）は６番ゲート。４連勝でフロリダダービーを制し、Ｇ１初制覇を飾っている。

ブルーグラスＳで１１馬身差をつけてＧ１初制覇となったファーザーアド（牡３歳、米・ブラッド・Ｈ・コックス厩舎、父ガンランナー）は１８番ゲートに決まった。

左から枠順、馬名、主催者想定オッズ。

（１）レネゲイド ５倍

（２）アルバス ３１倍

（３）イントレピド ５１倍

（４）リトマステスト ３１倍

（５）ライトトゥパーティー ３１倍

（６）コマンドメント ７倍

（７）ダノンバーボン ２１倍

（８）ソーハッピー １６倍

（９）ザプーマ １１倍

（１０）ワンダーディーン ３１倍

（１１）インクレディボルト ２１倍

（１２）チーフワラビー ９倍

（１３）サイレントタクティク ２１倍

（１４）ポテンテ ２１倍

（１５）エマージングマーケット １６倍

（１６）パヴロヴィアン ３１倍

（１７）シックススピード ５１倍

（１８）ファーザーアド ７倍

（１９）ゴールデンテンポ ３１倍

（２０）フルエフォート ２１番