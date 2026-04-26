「腸閉塞」の嘔吐は”何色”？重症度がわかる3段階の変化と合併症【医師監修】

腸閉塞による嘔吐は、食あたりや胃腸炎の嘔吐とは異なり、内容物の色や臭い、頻度などに病状の進行を示す重要な変化が現れます。嘔吐が繰り返されることで脱水や電解質異常が進み、身体への影響はさらに広がっていく可能性があります。嘔吐のサインをどのように読み取ればよいのか、また放置することで起こりうる合併症についても解説します。

監修医師：

中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター）

1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター所属。米国内科学会上席会員 日本内科学会総合内科専門医。日本消化器内視鏡学会学術評議員・指導医・専門医。日本消化器病学会本部評議員・指導医・専門医。

腸閉塞（イレウス）における嘔吐の特徴

腸閉塞の症状として現れる嘔吐は、単なる食あたりや二日酔い、胃腸炎の嘔吐とは異なる、病状の進行を示す重要なサインです。嘔吐の内容物、その色や臭い、そして頻度やタイミングを注意深く観察することが、腸閉塞の重症度を判断し、早期発見につなげるための貴重な情報となります。

嘔吐の内容と変化

腸閉塞による嘔吐は、閉塞部位と時間の経過によって、その内容が段階的に変化していくという特徴があります。

・初期段階：まず、胃の中に残っていた食べ物や消化液が嘔吐されます。これは一般的な嘔吐と見分けがつきにくいです。

・進行期：胃の内容物がなくなると、十二指腸から逆流してきた胆汁（たんじゅう）が混じった、黄色や緑色の苦い液体を嘔吐するようになります（胆汁性嘔吐）。

・重症期：さらに閉塞が小腸の下部で起きている場合や、発症から時間が経過している場合には、腸内で停滞し異常増殖した腸内細菌によって内容物が腐敗し、便特有の臭いを伴う茶褐色の液体が嘔吐されることがあります（糞臭嘔吐）。これは腸の内容物が完全に逆流していることを示す危険なサインであり、腸閉塞がかなり進行していることを意味します。このような嘔吐が見られた場合には、救急受診を検討してください。

嘔吐の頻度と身体への影響

腸閉塞の嘔吐は、一度吐いてすっきりする胃腸炎とは異なり、腸内の圧力が高い限り繰り返し起こることが多く、症状が改善されないのが特徴です。嘔吐が続くと、身体から大量の水分と、生命維持に不可欠な電解質（ナトリウムやカリウム、クロールなど）が急速に失われ、深刻な「脱水状態」に陥るリスクが非常に高くなります。

脱水が進行すると、強い口の渇き、尿量の著しい減少（尿の色が濃くなる）、皮膚や粘膜の乾燥、めまい、立ちくらみ、全身の倦怠感（けんたいかん）といった症状が現れます。重篤な脱水は、血圧の低下（ショック状態）や腎機能障害、意識障害を引き起こすこともあり、それ自体が生命を脅かす状態です。嘔吐が続いている間は口からの水分補給も困難なため、このような状態では点滴による迅速な水分・電解質の補充が必要不可欠となり、医療機関での専門的な治療が欠かせません。

腸閉塞（イレウス）の嘔吐が引き起こす合併症

腸閉塞における嘔吐は、単に苦しく不快な症状であるだけでなく、放置することで身体にさまざまな二次的な合併症を引き起こすきっかけになります。嘔吐が長時間続くことによって、腸閉塞そのものの問題に加えて、全身に深刻な影響が及ぶ可能性があることを理解しておくことが、早期治療の重要性を認識する上で大切です。

誤嚥性肺炎のリスク

嘔吐が頻繁に繰り返される状況では、吐いたものが誤って気管から肺に入り込んでしまう「誤嚥（ごえん）」が起こりやすくなります。特に、衰弱して意識が低下している場合や、嚥下機能が低下している高齢の患者さんでは、そのリスクが著しく高まります。嘔吐物には胃酸や腸内細菌が大量に含まれているため、これが肺に入ると、肺が化学的に損傷を受けたり、細菌感染による重篤な「誤嚥性肺炎（ごえんせいはいえん）」を発症したりすることがあります。

誤嚥性肺炎は、特に高齢者や基礎疾患を持つ方にとっては命に関わることもある深刻な合併症です。治療には抗生物質の投与などが必要となり、入院期間が長引く原因にもなります。嘔吐が続いている間は、意識的に身体を横に向けた姿勢（側臥位）をとることで、万が一嘔吐した際に吐瀉物が気道へ流れ込むのを防ぐ一助となりますが、根本的な対処は医療機関での嘔吐コントロールに委ねることが不可欠です。

電解質異常と身体機能への影響

嘔吐によって胃液や腸液が大量に体外へ排出されると、血液中の電解質のバランスが大きく崩れます。特に、胃液に多く含まれる塩化物イオン（クロール）と水素イオンが失われることで、血液がアルカリ性に傾く「代謝性アルカローシス」や「低クロール血症」が起こりやすくなります。また、カリウムも失われるため「低カリウム血症」も嘔吐が長期化することによって引き起こされる重大な状態です。

電解質は、神経の伝達や筋肉の収縮、心臓の拍動など、生命活動の根幹を担う重要な物質です。このバランスが崩れると、手足のしびれ、筋肉のけいれんや脱力、さらには致死的な心臓の不整脈（ふせいみゃく）や意識障害など、腸閉塞そのものの症状とは別に、全身に深刻な問題が生じる可能性があります。これらは腸閉塞の重篤な合併症として決して軽視できません。早期の医療介入によって点滴で水分と電解質を補正することが、これらの二次的な合併症を防ぎ、患者さんを安全に回復へと導くための非常に大切なステップとなります。

まとめ

腸閉塞（イレウス）は、その初期症状が日常的な不調と似ているために見過ごされがちですが、放置すれば命に関わる重篤な事態に至る可能性のある病気です。周期的な腹痛、嘔吐、そして何よりも「便もガスも出ない」という排便・排ガスの停止が重なったとき、それは身体が発する重要な警告サインです。これらの症状を単なる胃腸の不調や便秘と見誤らず、症状が数時間以上続く、あるいは悪化する傾向にある場合は、自己判断で様子を見ることをやめ、速やかに消化器内科や救急外来を受診することを推奨します。特に、過去に腹部の手術歴のある方や高齢の方は、腸閉塞のリスクが常に存在することを念頭に置き、気になる症状があれば迷わず医師へ相談してください。

参考文献

日本小児外科学会「腸閉塞」

厚生労働省「重篤副作用疾患別対応マニュアル 麻痺性イレウス」

国立がん研究センターがん情報サービス「腸閉塞」