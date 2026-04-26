●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】

順位　 コード　銘柄　　　　　　利回り 4/24終値　 決算期
　1　　<3309>　積水ハウスＲ　　　7.50　 90,300　　26/04
　2　　<8985>　ホテルリート　　　6.50　 79,700　　26/12
　3　　<3470>　マリモリート　　　6.21　112,700　　26/06
　4　　<3488>　セントラルＲ　　　6.11　109,500　　26/08
　5　　<3492>　ミラースＲ　　　　6.08　 88,800　　26/08
　6　　<8963>　ＩＮＶ　　　　　　6.05　 62,600　　26/06
　7　　<2989>　東海道リート　　　6.00　107,600　　26/07
　8　　<8958>　グロバワン　　　　5.91　121,300　　26/03
　9　　<401A>　霞ヶ関ホテル　　　5.89　 99,500　　26/07
　10　 <3468>　スターアジア　　　5.82　 56,700　　26/07

　11　 <3472>　ホテルレジＲ　　　5.76　 70,800　　26/05
　12　 <2971>　エスコンＪＰ　　　5.75　122,800　　26/07
　13　 <3290>　Ｏｎｅリート　　　5.48　 79,200　　26/08
　14　 <8966>　平和不リート　　　5.43　147,000　　26/05
　15　 <3476>　Ｒみらい　　　　　5.42　 47,950　　26/04
　16　 <3249>　産業ファンド　　　5.40　148,200　　26/07
　17　 <3455>　ヘルスケアＭ　　　5.37　117,700　　26/07
　18　 <3296>　日本リート　　　　5.36　 90,400　　26/06
　19　 <3292>　イオンリート　　　5.33　127,200　　26/07
　20　 <3451>　トーセイＲ　　　　5.31　143,200　　26/04

　21　 <3466>　ラサールロジ　　　5.26　153,700　　26/08
　22　 <3463>　いちごホテル　　　5.24　115,200　　26/07
　23　 <3287>　星野Ｒリート　　　5.10　255,100　　26/04
　24　 <8960>　ユナイテッド　　　5.10　178,400　　26/05
　25　 <8953>　都市ファンド　　　5.07　117,600　　26/08
　26　 <8964>　フロンティア　　　5.06　 86,900　　26/06
　27　 <8972>　ＫＤＸ不動産　　　5.02　166,100　　26/04
　28　 <3481>　菱地所物流Ｒ　　　5.01　124,200　　26/08
　29　 <8954>　オリックスＦ　　　4.93　 99,400　　26/08
　30　 <3459>　サムティＲ　　　　4.89　106,300　　26/07

　31　 <3487>　ＣＲＥロジ　　　　4.89　157,300　　26/06
　32　 <8975>　いちごオフィ　　　4.89　 93,000　　26/04
　33　 <3295>　ＨＵＬＩＣＲ　　　4.88　164,000　　26/08
　34　 <3281>　ＧＬＰ　　　　　　4.83　137,400　　26/08
　35　 <8986>　大和証券リビ　　　4.82　107,900　　26/03
　36　 <8961>　森トラストＲ　　　4.80　 75,600　　26/08
　37　 <8979>　スターツプロ　　　4.64　200,600　　26/04
　38　 <3462>　野村マスター　　　4.61　160,300　　26/08
　39　 <8984>　ハウスリート　　　4.61　126,800　　26/08
　40　 <3234>　森ヒルズＲ　　　　4.59　135,000　　26/07

　41　 <8976>　大和オフィス　　　4.53　334,000　　26/05
　42　 <3279>　ＡＰＩ　　　　　　4.50　141,000　　26/05
　43　 <8956>　ＮＴＴ都市Ｒ　　　4.49　140,000　　26/04
　44　 <8968>　福岡リート　　　　4.45　179,900　　26/08
　45　 <8967>　日本ロジ　　　　　4.43　 97,100　　26/07

→ REITの銘柄一覧をみる

株探ニュース