【ＲＥＩＴ高配当利回り】ランキング (4月24日現在)
●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】
順位 コード 銘柄 利回り 4/24終値 決算期
1 <3309> 積水ハウスＲ 7.50 90,300 26/04
2 <8985> ホテルリート 6.50 79,700 26/12
3 <3470> マリモリート 6.21 112,700 26/06
4 <3488> セントラルＲ 6.11 109,500 26/08
5 <3492> ミラースＲ 6.08 88,800 26/08
6 <8963> ＩＮＶ 6.05 62,600 26/06
7 <2989> 東海道リート 6.00 107,600 26/07
8 <8958> グロバワン 5.91 121,300 26/03
9 <401A> 霞ヶ関ホテル 5.89 99,500 26/07
10 <3468> スターアジア 5.82 56,700 26/07
11 <3472> ホテルレジＲ 5.76 70,800 26/05
12 <2971> エスコンＪＰ 5.75 122,800 26/07
13 <3290> Ｏｎｅリート 5.48 79,200 26/08
14 <8966> 平和不リート 5.43 147,000 26/05
15 <3476> Ｒみらい 5.42 47,950 26/04
16 <3249> 産業ファンド 5.40 148,200 26/07
17 <3455> ヘルスケアＭ 5.37 117,700 26/07
18 <3296> 日本リート 5.36 90,400 26/06
19 <3292> イオンリート 5.33 127,200 26/07
20 <3451> トーセイＲ 5.31 143,200 26/04
21 <3466> ラサールロジ 5.26 153,700 26/08
22 <3463> いちごホテル 5.24 115,200 26/07
23 <3287> 星野Ｒリート 5.10 255,100 26/04
24 <8960> ユナイテッド 5.10 178,400 26/05
25 <8953> 都市ファンド 5.07 117,600 26/08
26 <8964> フロンティア 5.06 86,900 26/06
27 <8972> ＫＤＸ不動産 5.02 166,100 26/04
28 <3481> 菱地所物流Ｒ 5.01 124,200 26/08
29 <8954> オリックスＦ 4.93 99,400 26/08
30 <3459> サムティＲ 4.89 106,300 26/07
31 <3487> ＣＲＥロジ 4.89 157,300 26/06
32 <8975> いちごオフィ 4.89 93,000 26/04
33 <3295> ＨＵＬＩＣＲ 4.88 164,000 26/08
34 <3281> ＧＬＰ 4.83 137,400 26/08
35 <8986> 大和証券リビ 4.82 107,900 26/03
36 <8961> 森トラストＲ 4.80 75,600 26/08
37 <8979> スターツプロ 4.64 200,600 26/04
38 <3462> 野村マスター 4.61 160,300 26/08
39 <8984> ハウスリート 4.61 126,800 26/08
40 <3234> 森ヒルズＲ 4.59 135,000 26/07
41 <8976> 大和オフィス 4.53 334,000 26/05
42 <3279> ＡＰＩ 4.50 141,000 26/05
43 <8956> ＮＴＴ都市Ｒ 4.49 140,000 26/04
44 <8968> 福岡リート 4.45 179,900 26/08
45 <8967> 日本ロジ 4.43 97,100 26/07
→ REITの銘柄一覧をみる
株探ニュース
順位 コード 銘柄 利回り 4/24終値 決算期
1 <3309> 積水ハウスＲ 7.50 90,300 26/04
2 <8985> ホテルリート 6.50 79,700 26/12
3 <3470> マリモリート 6.21 112,700 26/06
4 <3488> セントラルＲ 6.11 109,500 26/08
5 <3492> ミラースＲ 6.08 88,800 26/08
6 <8963> ＩＮＶ 6.05 62,600 26/06
7 <2989> 東海道リート 6.00 107,600 26/07
8 <8958> グロバワン 5.91 121,300 26/03
9 <401A> 霞ヶ関ホテル 5.89 99,500 26/07
10 <3468> スターアジア 5.82 56,700 26/07
11 <3472> ホテルレジＲ 5.76 70,800 26/05
12 <2971> エスコンＪＰ 5.75 122,800 26/07
13 <3290> Ｏｎｅリート 5.48 79,200 26/08
14 <8966> 平和不リート 5.43 147,000 26/05
15 <3476> Ｒみらい 5.42 47,950 26/04
16 <3249> 産業ファンド 5.40 148,200 26/07
17 <3455> ヘルスケアＭ 5.37 117,700 26/07
18 <3296> 日本リート 5.36 90,400 26/06
19 <3292> イオンリート 5.33 127,200 26/07
20 <3451> トーセイＲ 5.31 143,200 26/04
21 <3466> ラサールロジ 5.26 153,700 26/08
22 <3463> いちごホテル 5.24 115,200 26/07
23 <3287> 星野Ｒリート 5.10 255,100 26/04
24 <8960> ユナイテッド 5.10 178,400 26/05
25 <8953> 都市ファンド 5.07 117,600 26/08
26 <8964> フロンティア 5.06 86,900 26/06
27 <8972> ＫＤＸ不動産 5.02 166,100 26/04
28 <3481> 菱地所物流Ｒ 5.01 124,200 26/08
29 <8954> オリックスＦ 4.93 99,400 26/08
30 <3459> サムティＲ 4.89 106,300 26/07
31 <3487> ＣＲＥロジ 4.89 157,300 26/06
32 <8975> いちごオフィ 4.89 93,000 26/04
33 <3295> ＨＵＬＩＣＲ 4.88 164,000 26/08
34 <3281> ＧＬＰ 4.83 137,400 26/08
35 <8986> 大和証券リビ 4.82 107,900 26/03
36 <8961> 森トラストＲ 4.80 75,600 26/08
37 <8979> スターツプロ 4.64 200,600 26/04
38 <3462> 野村マスター 4.61 160,300 26/08
39 <8984> ハウスリート 4.61 126,800 26/08
40 <3234> 森ヒルズＲ 4.59 135,000 26/07
41 <8976> 大和オフィス 4.53 334,000 26/05
42 <3279> ＡＰＩ 4.50 141,000 26/05
43 <8956> ＮＴＴ都市Ｒ 4.49 140,000 26/04
44 <8968> 福岡リート 4.45 179,900 26/08
45 <8967> 日本ロジ 4.43 97,100 26/07
→ REITの銘柄一覧をみる
株探ニュース