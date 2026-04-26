色違いで欲しくなる！【ユニクロ】重ねても1枚でも可愛い♡「ノースリセーター」

夏の猛暑予想を見越してこれから何を買うのが正解？ 編集部が注目したのは【ユニクロ】の「ノースリーブセーター」。1枚でヘルシーに着こなしたり、インナーとして使ったり、幅広い着こなしが楽しめそうです。大人に似合うシックなカラー展開なので、イロチ買いするのもおすすめ。

コーデの幅が広がるフロントオープンT

【ユニクロ】「フロントオープンシェルトップTノースリーブ」\1,500（税込）※5月中旬発売予定

シンプルなクルーネックデザインで、スタイリングしやすいノースリーブT。フロントオープンなので。下のボタンを開けて抜け感を出すのもおすすめ。体のラインに程よくフィットする細リブで自然なすっきり見えが叶いそう。モノトーンカラーのほか、ブラウン・グリーンと上品な色展開も魅力。1枚でヘルシーな肌見せを楽しんだり、シャツやパーカーと重ね着したり、幅広いコーデで活躍する予感。

切り替えデザインがアクセント

【ユニクロ】「コットンクルーネックセーター」\2,990（税込）

異なる編み地を組み合わせたデザインのノースリーブセーター。コンパクトなシルエットでスマートな印象を与えてくれます。インナーにTシャツやシャツを仕込んでベスト風に着るのもおすすめ。コットン100%の素材で、汗ばむ時期も心地よく着られそうです。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M