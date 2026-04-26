◆米大リーグ ブルージェイズ５―３ガーディアンズ（２５日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手は「４番・三塁」で先発出場。０―１で迎えた４回に２試合連続となる同点ソロを放つと、６回無死二塁から左前打を放って勝ち越し機に絡み、今季７度目のマルチ安打を記録。７回は無死満塁で押し出し四球を選ぶなど大活躍。守備でもファインプレーを連発した。

６回２／３を投げ、今季２勝目を挙げた先発ガウスマンは「正直、彼がこれほどのレベルで三塁を守るとは思っていなかった」と、ＮＰＢからのルーキー三塁手への素直な印象を”ぶっちゃけ発言”。「本当に感心している。すごく難しいプレーをいくつかこなした。特に短いバウンドのゴロをうまくさばいててランニングスローで処理していたし、非常にいいプレーがあったと思う。最近の彼をみていると、三塁のポジションにずいぶん慣れてきたという気がする」と、メジャー１年目らしからぬグラブさばきに舌を巻いていた。

スイッチヒッター４人を擁し、左打者を多く揃えるガーディアンズとの３連戦。振り回さず当てることにたける打者が多く、第１戦では、岡本の背後にポップフライが何度も上がった。スプリットの使い手ガウスマンが先発した第２戦は、三塁側に緩いゴロが転がった。ベテランのシャーザーも、「守備の上手い内野手は、投手にとってベストフレンド」と岡本の守備力を高く評価する。チーム内で、ホットコーナーへの信頼が高まっているのも、頼もしい。