及川光博、SixTONESに“推し”「好きになった」 得意のダジャレ対決で真っ向勝負
俳優の及川光博とお笑いコンビ・チョコレートプラネットが、きょう26日に放送される日本テレビ系『Golden SixTONES』（後9：00）にゲスト出演する。
【番組カット】どんちゃん騒ぎ…楽しそうなSixTONESら
2度目の登場となる及川は「とっても楽しい思い出です」と前回を笑顔で振り返り、早くもSixTONESの中に推しができたと告白。「好きになった。優しかったんですよ」と語る及川のハートを射止めたメンバーは誰なのか。オープニングから“ミッチースマイル”全開の及川が、得意のダジャレ対決でSixTONESに真っ向勝負を挑む。新企画ではチョコプラが大暴れ。今年もSixTONESと一緒に『高校生クイズ』を盛り上げる石川みなみアナウンサーも緊急参戦する。
最初のゲームは、VTRに隠されたダジャレを見抜く早押しクイズ「ダジャレッドカーペット」。今回は、5チームに分かれての早押し対決となる。3問正解で勝ち抜けとなり、ご褒美グルメの昔懐かしい絶品ナポリタンをゲット。最後まで残ったチームだけご褒美なし。進行役は藤森慎吾（オリエンタルラジオ）が務める。
「食欲よりも睡眠欲が勝つ男」「硬すぎるラーメン」「投票所に異変が…」など、おもしろVTRの中に一体どんなダジャレが隠れているのか。前回のダジャレ対決でミラクル解答を連発したダジャレマスター・及川は、ジェシーとペアを組んで勝ち抜けを狙うが、予想外の苦戦を強いられ「俺、何しに来たんだろう」と迷走モードに。一方、人数が余って1人で戦う京本大我は「僕が強すぎて、（スタッフが）ルールを変えたり、試行錯誤しているのかな」と名解答を連発する。
松村北斗・田中樹チームも追いすがり、松尾駿・森本慎太郎チームはボケに走って大暴走。知人以上、友人未満の長田庄平・高地優吾（※高＝はしごだか）チームは、勝って友情を育もうとする。果たして最後まで残ってしまうのはどのチームか。問題VTRには、蛙亭、タイムマシーン3号、東京ホテイソン、土佐兄弟、ヤーレンズが登場し、豪華芸人軍団がダジャレ対決を盛り上げる。
特番時代の「そいや！そいや！ゲーム」はリニューアルし、指定したアイテムを「そいや！」と「はっ！」で仕分けする超瞬発系脳トレゲーム「そいや！そいや！ゲームNEO」に進化。流れてくる写真が正しければ「そいや！ポーズ」、間違っていたら「はっ！ポーズ」で解答する。
進行役・藤森から「10問中1問でも全員クリアできればご褒美ゲット」と聞かされたメンバーは、低すぎるハードル設定に「ナメてますね！」と猛反発。意地でもクリアしようと意気込む。
スタッフの予想通り、番組史上最高難度のゲームに一同総崩れ。ジェシーも田中も森本も、頭と手がこんがらがって思考停止に。石川アナも「これダメだ！」と大パニックに陥る。意地悪なひっかけ問題に「やりすぎじゃない!?」とみんなの不満が爆発し、スタジオは大荒れとなる。
さらに、前回バズった“あの名物キャラ”も登場する。
【番組カット】どんちゃん騒ぎ…楽しそうなSixTONESら
2度目の登場となる及川は「とっても楽しい思い出です」と前回を笑顔で振り返り、早くもSixTONESの中に推しができたと告白。「好きになった。優しかったんですよ」と語る及川のハートを射止めたメンバーは誰なのか。オープニングから“ミッチースマイル”全開の及川が、得意のダジャレ対決でSixTONESに真っ向勝負を挑む。新企画ではチョコプラが大暴れ。今年もSixTONESと一緒に『高校生クイズ』を盛り上げる石川みなみアナウンサーも緊急参戦する。
「食欲よりも睡眠欲が勝つ男」「硬すぎるラーメン」「投票所に異変が…」など、おもしろVTRの中に一体どんなダジャレが隠れているのか。前回のダジャレ対決でミラクル解答を連発したダジャレマスター・及川は、ジェシーとペアを組んで勝ち抜けを狙うが、予想外の苦戦を強いられ「俺、何しに来たんだろう」と迷走モードに。一方、人数が余って1人で戦う京本大我は「僕が強すぎて、（スタッフが）ルールを変えたり、試行錯誤しているのかな」と名解答を連発する。
松村北斗・田中樹チームも追いすがり、松尾駿・森本慎太郎チームはボケに走って大暴走。知人以上、友人未満の長田庄平・高地優吾（※高＝はしごだか）チームは、勝って友情を育もうとする。果たして最後まで残ってしまうのはどのチームか。問題VTRには、蛙亭、タイムマシーン3号、東京ホテイソン、土佐兄弟、ヤーレンズが登場し、豪華芸人軍団がダジャレ対決を盛り上げる。
特番時代の「そいや！そいや！ゲーム」はリニューアルし、指定したアイテムを「そいや！」と「はっ！」で仕分けする超瞬発系脳トレゲーム「そいや！そいや！ゲームNEO」に進化。流れてくる写真が正しければ「そいや！ポーズ」、間違っていたら「はっ！ポーズ」で解答する。
進行役・藤森から「10問中1問でも全員クリアできればご褒美ゲット」と聞かされたメンバーは、低すぎるハードル設定に「ナメてますね！」と猛反発。意地でもクリアしようと意気込む。
スタッフの予想通り、番組史上最高難度のゲームに一同総崩れ。ジェシーも田中も森本も、頭と手がこんがらがって思考停止に。石川アナも「これダメだ！」と大パニックに陥る。意地悪なひっかけ問題に「やりすぎじゃない!?」とみんなの不満が爆発し、スタジオは大荒れとなる。
さらに、前回バズった“あの名物キャラ”も登場する。