◇ナ・リーグ ドジャース-カブス（2026年4月25日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が25日（日本時間26日）、本拠でのカブス戦に「1番・DH」で先発出場。第3打席も四球を選んで出塁すると、またしても右翼手・鈴木誠也外野手（31）に合図を送った。

初回の第1打席は1ストライクからの2球目、内角寄りの直球を振り抜くと、打球はやや詰まりながらも左前で弾み、Hランプを灯した。これが4試合、14打席ぶりの安打だった。この打席で二盗に成功すると、二塁から鈴木にジェスチャーで合図した。

2点を追う3回の第2打席は四球を選んで出塁。一塁ベースに進むと、右翼を守る鈴木に視線を送ったが、鈴木がプイッと顔を背け“無視”。同学年2人の仲の良さが見えた。

フリーランドの適時二塁打で3−3に追いつき、なおも1死三塁の第3打席はストレートの四球を選び出塁。一塁ベースに歩を進めると、またしても右翼を守る鈴木に手のひらを見せ、ジェスチャーで合図。緊迫した場面ながら、思わず鈴木も笑みをこぼしていた。

2人の姿にはSNS上でも「大谷選手と鈴木選手の関係性いいな フォアボールで歩いていく時に鈴木選手に身振り手振りでサイン送って４回にようやく鈴木選手反応返してくれた」「大谷出塁する度に鈴木に絡むのやめろWWW」「大谷さんの試合中の鈴木イジリおもろいけど鈴木大変だな〜」「大谷さん四球で出塁する度 大谷さんと鈴木さんとアイコンタクト誠也笑ってるやん ほんまに仲良しやなぁ 個人的に鈴木誠也ドジャースにきて欲しいけど 大谷さんと鈴木誠也選手のじゃれあいみれるやん(笑)」「大谷選手また鈴木選手とイチャイチャしてますよ。本当に仲良いですね」などと盛り上がった。