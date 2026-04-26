◇ナ・リーグ ドジャース-カブス（2026年4月25日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が25日（日本時間26日）、本拠でのカブス戦に「1番・DH」で先発出場。第3打席も四球を選んで出塁すると、右翼手・鈴木誠也外野手（31）に合図を送った。

フリーランドの適時二塁打で3−3に追いつき、なおも1死三塁の第3打席は元ソフトバンク右腕の相手先発・レイからストレートの四球を選び出塁。一塁ベースに歩を進めると、またしても右翼を守る鈴木に手のひらを見せ、ジェスチャーで合図。緊迫した場面ながら、思わず鈴木も笑みをこぼしていた。

初回の第1打席は1ストライクからの2球目、内角寄りの直球を振り抜くと、打球はやや詰まりながらも左前で弾み、Hランプを灯した。これが4試合、14打席ぶりの安打だった。この打席で二盗に成功すると、二塁から鈴木にアイコンタクトした。

2点を追う3回の第2打席は四球を選んで出塁。一塁ベースに進むと、右翼を守る鈴木に視線を送ったが、鈴木がプイッと顔を背け“無視”。同学年2人の仲の良さが見えた。その後、1死からマンシーの右越え同点2ランで生還した。

大谷は前日24日（同25日）のカブス戦は今季初の1試合3三振を喫するなど3打数無安打で、3試合続けてノーヒット。打率も・237まで下降した。

それでも試合後、ロバーツ監督は「彼が再び良い打撃をすることに賭ける」と打順降格を否定。「彼が解決していくでしょう」と自身で調子を取り戻すことを願っていた。