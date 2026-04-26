75歳・桃井かおり、健康を意識した手作りの和朝食メニューに反響「いろんな添えおかずがあって、身体が喜びますね」「旅館のごはんみたい」

75歳・桃井かおり、健康を意識した手作りの和朝食メニューに反響「いろんな添えおかずがあって、身体が喜びますね」「旅館のごはんみたい」