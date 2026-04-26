75歳・桃井かおり、健康を意識した手作りの和朝食メニューに反響「いろんな添えおかずがあって、身体が喜びますね」「旅館のごはんみたい」
米・ロサンゼルスに生活拠点を置く俳優の桃井かおり（75）が23日、自身のインスタグラムを更新。「#かおり飯」のハッシュタグを添え、健康的な“卵かけごはん定食”の朝食を披露した。
【写真】「いろんな添えおかずがあって、身体が喜びますね」「旅館のごはんみたい」桃井かおりの手作り朝定食
主食のごはんについて、桃井は「最近は玄米か十六石米になってる」と説明。「とにかく体に良いもの！」にこだわっているようで、脇には「お雑魚山椒煮、ほぐし鮭(塩抜き)、エゴマ、自家製海苔佃煮、定番キンピラ、キャベツの浅漬け」と品数豊かな小鉢のほか、たまねぎのみそ汁が添えられている。
栄養素や塩分量など健康を気遣った朝食メニューに、ファンからは「素晴らしい和食！」「身体に良さそうなものばかり 丁寧な生活をしているのが感じられる御膳ですね」「本当、薬膳ご飯みたいに、いろんな添えおかずがあって、身体が喜びますね」「旅館のごはんみたいです 美味しそう」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「いろんな添えおかずがあって、身体が喜びますね」「旅館のごはんみたい」桃井かおりの手作り朝定食
主食のごはんについて、桃井は「最近は玄米か十六石米になってる」と説明。「とにかく体に良いもの！」にこだわっているようで、脇には「お雑魚山椒煮、ほぐし鮭(塩抜き)、エゴマ、自家製海苔佃煮、定番キンピラ、キャベツの浅漬け」と品数豊かな小鉢のほか、たまねぎのみそ汁が添えられている。
栄養素や塩分量など健康を気遣った朝食メニューに、ファンからは「素晴らしい和食！」「身体に良さそうなものばかり 丁寧な生活をしているのが感じられる御膳ですね」「本当、薬膳ご飯みたいに、いろんな添えおかずがあって、身体が喜びますね」「旅館のごはんみたいです 美味しそう」などと、さまざまな反響が寄せられている。