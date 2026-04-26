「優しいのね。でも、いらない」…年金月15万円・築40年の古びた家に暮らす73歳母。起業で成功・立派な暮らしをする息子の“ありがたい援助”を固持する理由

「どうして受け取ってくれないんだろう」――十分すぎる資産を築いたはずなのに、母にお金を渡そうとするたび、返ってくるのは決まって「いらない」の一言でした。親に楽をさせたい--その思いは、なぜ届かないのでしょうか。

成功した息子と、変わらない母の日常

子世代が経済的な成功を収めたとき、親への恩返しを考える――これは、自然な感情でしょう。しかし、良かれと思って手を差し伸べても、なぜか受け取ろうとしない。そんな親もいます。

亮介さん（46歳）と、その母・久子さん（73歳）が、まさにそうでした。

若くしてITベンチャーを起業し、事業は成功。現在は都心のタワーマンションに住んでいます。真っ白な室内には、妻と二人の子ども、そして血統書付きの愛犬。まさに「誰もが羨む成功者の生活」を手にしています。

対する久子さんは、築40年になる地方の古い家で一人暮らし。年金は亡き夫の遺族年金と合わせて月15万円ほど。ホームセンターで買ってきた材料で自ら縁側を直し、庭で小さな畑を楽しむ……そんな素朴な暮らしを続けていました。

亮介さんは帰省するたび、リフォームプランや高級老人ホームの資料を見せ、説得しようとしました。

「母さん、もう無理しなくていいんだよ。僕には十分な貯金がある。お願いだから、このお金を受け取って、もっと楽な暮らしをしてよ」

亮介さんは、自分を育ててくれた母に恩返しをしたい。そんな気持ちでいっぱいでした。しかし、久子さんはいつも穏やかに、決まってこう答えました。

「亮介、優しいのね。でも、いらないわ」

この言葉は、単なる謙虚さや遠慮ではありません。久子さんの胸中には、息子には見えていない価値観がありました。

不便な暮らしこそが「生きがい」

久子さんにとって、古い家を自分で手入れし、工夫して暮らすことは、頭と体を使う「最高の暇つぶし」でした。

便利で整った生活は、確かに快適かもしれない。でも同時に、自分で考え、手を動かす楽しみを奪ってしまうものでもある。久子さんには、そう見えていました。

亮介さんが「ボロボロ」だという柱の傷や古いキッチンも、久子さんにとっては亡き夫や幼い頃の亮介さんと過ごした思い出が刻み込まれたものです。

そして、息子の成功は息子自身のもの。久子さんには、「自分の足で、身の丈に合った生き方をしたい」という自尊心がありました。



「この暮らしが好きだし、まだ貯金もあります。本当に困るようなことになったら、助けてもらうかもしれません。でも、できるところまでは自分で。それが私にとっての幸せなんです」

親への仕送りの実態

厚生労働省の「令和4年国民生活基礎調査」 によると、親へ定期的に仕送りをしている世帯は全体の2.1％です（親のみに仕送り／親と子の両方に仕送りを含む）。亮介さんと同世代の40〜49歳に絞っても、定期的な仕送り実施率は3.2％。さらに、仕送り額の平均は全体で月約5万6,000円です。

実際に親へ金銭的援助を行っている世帯はわずかであり、また、援助の姿勢も「自らする」というより「親の金銭的事情からせざるを得ない」ケースも多いと思われます。

こうした状況を見ると、亮介さんのような大きな援助の提案は、客観的にみれば「理想の親孝行そのもの」に見えるかもしれません。しかし、久子さんは、住み慣れた景色の我が家、変わらない生活……それがあればいい。そういう考えでした。

良い暮らしをしている自分と質素な暮らしの親。そこに後ろめたさを感じることもあるでしょう。

しかし、もし親が「今のままでいい」というのであれば、それを受け入れて、もしもの時には手を差し伸べる。そうした適度な距離感を持つことが、本当の意味での親孝行なのかもしれません。