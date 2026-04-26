10代が選ぶ「知名度が上昇したU-25男優」ランキング！ 同率2位はSnow Man「ラウール」「宮世琉弥」、1位は？
「タレントパワーランキング」を運営するアーキテクトは、10代（10〜19歳）男女を対象に「10代の間で知名度が上昇したU-25男優ランキング」に関するアンケートを実施しました（※タレントの年齢は2025年6月15日時点）。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
【20位までの全ランキング結果を見る】
2位は、アイドルグループ・Snow Manのメンバーとして活躍する、ラウールさんでした。
2024年に主演映画『赤羽骨子のボディーガード』で注目を集めたほか、2025年7月期のドラマ『愛の、がっこう。』（フジテレビ系）では、木村文乃さんが演じる主人公と出会い運命が変わるホスト役を演じました。文字の読み書きが苦手という難役に挑む姿が話題を呼び、10代での知名度スコアを大きく伸ばしました。
同じく2位は、俳優の宮世琉弥さんでした。
2025年1月期のドラマ『問題物件』（フジテレビ系）での好演に加え、同年3月公開の映画『顔だけじゃ好きになりません』で映画単独初主演を務めるなど、話題作への出演が続いています。4月期ドラマ『いつか、ヒーロー』（ABCテレビ・テレビ朝日系）では人の心を操るクールな役どころで新境地を見せ、若い世代からの認知度が急上昇しました。
1位は、音楽グループ・超特急のメンバーとして活躍する、柏木悠さんでした。
2025年1月期のドラマ『アイシー〜瞬間記憶捜査・柊班〜』（フジテレビ系）で刑事役を好演し、幅広い層から注目を集めました。同年4月期にはドラマ『年下童貞くんに翻弄されてます』（MBS系ほか）で森香澄さんとW主演を務めるなど、グループ最年少メンバーとしての活動と並行して俳優としての露出を増やしており、堂々の1位に輝きました。
(文:All About ニュース編集部)
【20位までの全ランキング結果を見る】
同率2位：ラウール（Snow Man）
2位は、アイドルグループ・Snow Manのメンバーとして活躍する、ラウールさんでした。
同率2位：宮世琉弥
同じく2位は、俳優の宮世琉弥さんでした。
2025年1月期のドラマ『問題物件』（フジテレビ系）での好演に加え、同年3月公開の映画『顔だけじゃ好きになりません』で映画単独初主演を務めるなど、話題作への出演が続いています。4月期ドラマ『いつか、ヒーロー』（ABCテレビ・テレビ朝日系）では人の心を操るクールな役どころで新境地を見せ、若い世代からの認知度が急上昇しました。
1位：柏木悠（超特急）
1位は、音楽グループ・超特急のメンバーとして活躍する、柏木悠さんでした。
2025年1月期のドラマ『アイシー〜瞬間記憶捜査・柊班〜』（フジテレビ系）で刑事役を好演し、幅広い層から注目を集めました。同年4月期にはドラマ『年下童貞くんに翻弄されてます』（MBS系ほか）で森香澄さんとW主演を務めるなど、グループ最年少メンバーとしての活動と並行して俳優としての露出を増やしており、堂々の1位に輝きました。
(文:All About ニュース編集部)