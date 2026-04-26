ナンバープレートでお金持ちだと思う「九州地方の地名」ランキング！ 2位「北九州」を抑えた1位は？【2026年調査】
暖かな春の陽気に誘われて遠出を楽しむ方が増えるこの時期、サービスエリアなどで全国各地のさまざまな地名を目にする機会もあることでしょう。そんな道行く車の中でも、その響きだけで「きっと裕福なエリアなのだろう」と無意識に想像を膨らませた経験がある人もいるかもしれませんね。
All About ニュース編集部では、2026年4月2〜3日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、ナンバープレートに関するアンケートを実施しました。その中から、ナンバープレートでお金持ちだと思う「九州地方の地名」ランキングの結果をご紹介します。
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回答者からは「大企業が多いイメージがあるから」（20代女性／栃木県）、「高級な住宅地が多そうなイメージがあるからです」（30代女性／宮城県）、「九州で1番栄えているイメージです」（50代男性／山梨県）といったコメントがありました。
回答者からは「政令指定都市で九州最大の経済都市として、都会的な洗練さと高級住宅街が多く裕福なイメージが強い地名だから」（30代男性／大阪府）、「九州最大の都市である福岡市を管轄しているから。百道浜なども有名人住んでおり、高級車も街中で見るから」（20代男性／兵庫県）、「中京圏の中心都市で経済力や洗練されたイメージがあり、堂々としたステータス感を演出できるから」（40代男性／静岡県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです.最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月2〜3日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、ナンバープレートに関するアンケートを実施しました。その中から、ナンバープレートでお金持ちだと思う「九州地方の地名」ランキングの結果をご紹介します。
2位：北九州（福岡県）／26票2位は「北九州」でした。かつての四大工業地帯の一つとして栄えた北九州市は、歴史ある港町・門司港レトロなど、近代日本の発展を支えた重厚な歴史を持つ街です。近年ではスマートシティとしての取り組みも進んでおり、堅実な経済基盤と広大な居住環境が「ゆとりある暮らし」をイメージさせています。
回答者からは「大企業が多いイメージがあるから」（20代女性／栃木県）、「高級な住宅地が多そうなイメージがあるからです」（30代女性／宮城県）、「九州で1番栄えているイメージです」（50代男性／山梨県）といったコメントがありました。
1位：福岡（福岡県）／182票1位に輝いたのは「福岡」でした。九州最大の都市であり、天神や大濠公園周辺など、洗練された都市機能と豊かな自然が共存しています。スタートアップ企業の集積やアジアの玄関口としての活気が、現代的な富裕層のイメージを強くけん引。ビジネスとレジャーが融合した都会的なイメージが、圧倒的な支持を集めました。
回答者からは「政令指定都市で九州最大の経済都市として、都会的な洗練さと高級住宅街が多く裕福なイメージが強い地名だから」（30代男性／大阪府）、「九州最大の都市である福岡市を管轄しているから。百道浜なども有名人住んでおり、高級車も街中で見るから」（20代男性／兵庫県）、「中京圏の中心都市で経済力や洗練されたイメージがあり、堂々としたステータス感を演出できるから」（40代男性／静岡県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです.最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)