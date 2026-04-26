さらば青春の光・東ブクロ、RIZINガールと“ヤバめ”のゲーム「口に入れた食べ物を匂いだけで当てる」
お笑いコンビ・さらば青春の光の東ブクロが、きょう26日深夜放送のテレビ大阪バラエティー番組『勇者東ブクロがRPGみたいに街ブラさんぽする旅番組』（深2：00〜2：30）に出演し、自由すぎるロケを繰り広げる。
【写真】東ブクロvs黒嵜菜々子、事務所NG寸前（？）のヌルヌル対決
東ブクロが街をぶらりと散歩し、その魅力を発見していく新感覚の旅番組。行く先々で仲間を増やしてパーティを編成し、ラストダンジョンの攻略を目指す。前代未聞のロールプレイングを見届けるのは、「さらば青春の光」の名づけ親、みなみかわ。一体何が起こるのか。
勇者・東ブクロは、漫画家・水木しげる先生が暮らし、鬼太郎の街として知られる調布市へ。出会ったのは、格闘技のラウンドガールやレースクイーンとして活躍するRIZINガール・塚越愛実。そして、東ブクロが「塚越が口に入れた食べ物を匂いだけで当てる」というヤバめのゲームが実現する。
さらに、RPG旅の締めくくりはボートレースに挑戦し、白熱した展開になる。
■出演者
東ブクロ（さらば青春の光）
みなみかわ
黒嵜菜々子、高橋かの、塚越愛実
【写真】東ブクロvs黒嵜菜々子、事務所NG寸前（？）のヌルヌル対決
東ブクロが街をぶらりと散歩し、その魅力を発見していく新感覚の旅番組。行く先々で仲間を増やしてパーティを編成し、ラストダンジョンの攻略を目指す。前代未聞のロールプレイングを見届けるのは、「さらば青春の光」の名づけ親、みなみかわ。一体何が起こるのか。
さらに、RPG旅の締めくくりはボートレースに挑戦し、白熱した展開になる。
■出演者
東ブクロ（さらば青春の光）
みなみかわ
黒嵜菜々子、高橋かの、塚越愛実