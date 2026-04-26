◆米大リーグ ドジャース―カブス（２５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、佐々木朗希投手（２４）が先発した本拠地・カブス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、安打、四球、四球で３打席連続出塁した。出塁するたびに塁上では右翼を守る同学年の鈴木誠也外野手（３１）とアイコンタクトをとって笑顔を見せる珍しい光景が見られた。

カブスの先発はレイ。２０、２１年にソフトバンクにも所属した右腕で、メジャーでは試合前の時点で通算８打数２安打、打率２割５分だった。２本のヒットはいずれも本塁打で２３、２４年に放った。朗希が無失点で抑えた１回裏先頭の１打席目は１ストライクから２球目の直球をはじき返して左前安打。４試合、１４打席ぶりの安打に本拠地は盛り上がった。その後１死一塁、３番マンシーの打席で今季２個目の盗塁となる二盗も成功させた。だが、後続が倒れ、得点は奪えない。

カブスの「５番・右翼」でスタメン出場した鈴木誠也外野手（３１）が２回に朗希から左翼席へ４号ソロを放つなど、３回表までに２点を追う展開となった。迎えた３回無死の第２打席は、同学年で仲もいい誠也への“お返し弾”の期待がかかったが、冷静に見極めて四球を選んだ。すると、１死二塁でマンシーが９号２ランを放って同点とした。試合前にロバーツ監督は、マンシーは体調があまりよくないことを明かしていたが、豪快な一発を右翼に運んだ。フリーランドが同点の適時二塁打を放った直後の４回１死三塁では四球。一、三塁とチャンスを広げて、フリーマンの左翼への勝ち越し適時打につなげた。

前日２４日（同２５日）の本拠地・カブス戦では「１番・ＤＨ」で先発出場し、３打数無安打１四球。３戦連続無安打に終わった。四球を選んで３試合ぶりに出塁した一方で、今季初の１試合３三振。ドジャース移籍後最長となる１０試合＆５１打席連続ノーアーチと、長い“トンネル”から抜け出せなかった。それでも、ロバーツ監督は「ショウヘイに賭け続けるし、（その中で）修正していくだろう」と期待を込めていた。

先発は朗希。試合前の時点で登板で０勝２敗、防御率６・１１と苦しんでおり、この日は自身のボブルヘッド人形配布日となっている。この試合でも４回までに２発を浴びて３点を失った。