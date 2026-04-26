大人になると痩せにくいのはなぜ？代謝の低下と『動かない生活環境』が招く肥満の原因

大人になると痩せにくい体になるのはなぜか

若い頃より痩せにくいのはなぜ？主な2つの要因

同じような食生活をしていても、若い頃に比べて太りやすくなった。

要因①：加齢による筋肉量の減少と基礎代謝の低下

その理由の一つは加齢によって筋肉量が減り、基礎代謝が低下したから。

要因②：社会人になって劇的に減った「身体活動量」

さらに、社会人以降になるともう一つ、環境の変化が太る要因に加わります。

学生の頃の生活を思い出してください。

フロア違いの教室移動は階段を使うのが当たり前だったはず。

家から学校まで数十分の距離を徒歩で通っていた人もいるかもしれません。

体育や部活で体を動かす機会もあったでしょう。

階段を使わなくなった？便利すぎる生活環境が招く罠

では、現在の生活はというと、1階分のフロア移動にもエレベーターを使い、駅やショッピングセンターではエスカレーターに乗り、ちょっとした距離でもタクシーを使う。

もちろん、全力で走ったり跳んだりする身体活動から何年も遠ざかっていることと思います。

経済的余裕が「摂取カロリー」の増大を招く

学生時代より社会人、社会人でも出世するほど、体を動かさない生活環境にどんどんシフトしていき、活動量は減っていきます。

リタイアすればなおさらです。

こうなると、同じ食生活をしていても太りやすくなるのは当然なのです。

外食・贅沢品……学生時代より贅沢になった食事内容

食生活が同じならまだしも、社会人になって経済的に余裕ができると食事の内容も贅沢に。

その気になれば高級ステーキや寿司、フレンチのフルコースなど、好きなものを外食で口にすることができます。

活動量は減っているのに摂取カロリーが増える、こうした理由から多くの人が加齢とともに太りやすくなるのです。

出典：『1日3分でおなかも脚も細くなる 女子のスクワット』