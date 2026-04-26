『仮面ライダーゼッツ』最終章のビジュアルが解禁！中央に立つのはゼッツ究極の姿

現実と夢が交錯する前代未聞の世界観が反響を呼んでいる『仮面ライダーゼッツ』。

このたび、最終章“極限の夢”のビジュアルが解禁となった。

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中央に立つのは、ゼッツ究極の姿、その名は仮面ライダーゼッツエクスドリーム。

その名が表す“極限の夢”が持つ力とは一体どのようなものなのか？

背後には、万津莫／仮面ライダーゼッツ（今井竜太郎）の中に宿り、崩壊の悪夢を司る怪人「カタストロフゴアナイトメア」と、まだ存在自体が謎の悪夢（ナイトメア）たち、さらに仮面ライダードォーンや、強化されたロードスリーブースターが立ちはだかる。

そんなロードスリーブースターと対峙するのは、初登場となる仮面ライダーノクス ミッドナイトシャドウ。

全身にエネルギーが渦巻くかのような螺旋状のデザインが印象的で、どのような進化を遂げるのか、期待が高まる。

最終章を前に役者は揃い、決戦を感じさせる情報が盛りだくさんのビジュアルとなっている。

そして、音楽も新情報が解禁。

仮面ライダーゼッツエクスドリームを彩る挿入歌をBACK-ONが担当。

楽曲タイトルは『Kickstart』。早くも4月29日（水）に配信スタートとなる。

本編でいつ流れるのか、注目だ。