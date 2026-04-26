昨年のノーベル生理学・医学賞を受賞した坂口志文（しもん）・大阪大特別栄誉教授（７５）が発見した「制御性Ｔ細胞（Ｔレグ）」の臨床応用を進めようと、阪大が新拠点を設ける方向で調整していることがわかった。

既存の方法では治せない免疫異常やがんの患者に、Ｔレグを使った新たな治療を早く届けたい考えだ。

阪大の熊ノ郷淳学長が読売新聞の取材に対し、新拠点の設置に向けたワーキングチームを作り、議論していることを明らかにした。大阪府吹田市の阪大病院内に「細胞療法センター（仮称）」を設け、Ｔレグの臨床研究を行うなど、実用化を促進させる構想だという。設置時期などはまだ決まっていないとしている。

新拠点は、坂口さんが所属する阪大免疫学フロンティア研究センターとも連携し、Ｔレグを使った臨床研究に参加した患者の細胞を解析する。阪大病院が不測の副作用にも対応し、安全を担保しながら効果を確かめるという。

Ｔレグの実用化を巡っては、坂口さんが２０１６年に新興企業「レグセル」を設立している。米国で臨床試験の準備を進めており、新拠点が設置されれば日本でも患者を募集できる可能性がある。

坂口さんは昨年１２月、ノーベル生理学・医学賞を受賞。阪大在籍中の研究者としては初めての快挙となった。免疫異常がかかわる病気やがんの治療への期待が高まり、阪大や阪大病院にＴレグを使った治療の問い合わせが多く寄せられたという。

熊ノ郷学長は「（新拠点を中心として）様々な疾患の研究を実施する。阪大には新薬の開発に関与するなどしてきた実績があり、新たな治療についてもより早く、より安全に提供したい」と構想への思いを語った。

◆制御性Ｔ細胞（Ｔレグ） 過剰な免疫反応を抑える細胞。坂口さんが１９９５年に世界で初めて特定した。働きを強めれば、関節リウマチや１型糖尿病などの免疫異常がかかわる病気の治療に役立つと期待される。逆に、働きを弱めることで「がん免疫療法」の効果を高める可能性があると考えられている。