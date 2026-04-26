ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が２５日（日本時間２６日）、本拠地ロサンゼルスでのカブス戦に先発し、２回に鈴木誠也外野手（３１）に先制ソロを浴びた。

今季５度目のマウンドも早々と先制点を献上した。初回こそ先頭打者のホーナーに中前打で主弦を許したが、一死後にブレグマンを「５―４―３」の三ゴロ併殺で切り抜けた。しかし、２回一死から対戦した鈴木に速球を捉えられた。カウント２―２から真ん中高めに投じた９８・５マイル（約１５８・５キロ）のフォーシームを一閃された。打球は左中間にすっ飛び、マウンドから振り返った佐々木の視線の先にあったボールは無情にもスタンドに消え、ぼうぜんとするしかなかった。

オープン戦で極度の制球難を露呈し、防御率１５・５８。それでも開幕ローテーション入りを果たし、過去３度の登板で同６・１１と精彩を欠いていた。その３登板ではいずれも本塁打を許し、これで４試合連続被弾となった。

一方、鈴木は２試合ぶりの４号。昨季は日本選手の右打者で歴代最多の３２本塁打を記録し、今季はＷＢＣで負ったヒザのケガの影響で出遅れたが、徐々にエンジンがかかってきた。