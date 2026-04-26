100均でいいの買っちゃった！「浮いたお金を旅費に回せる！」旅行に便利な大容量トートバッグ

1〜2泊や日帰りの旅行では、キャリーケースだと大きすぎる…かといってボストンバッグは高価だし…そんな悩みを解消してくれる『大容量トートバッグ』をダイソーで発見しました！荷物がしっかり入るだけでなく、内・外ポケット付きで利便性も抜群。500円とお手頃なので浮いたお金を旅費に回せますよ！

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商品情報

商品名：大容量トートバッグ

価格：￥550（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480796840

1〜2泊程度の旅行ならおまかせ！コスパ抜群なダイソーの『大容量トートバッグ』

1〜2泊や日帰りの旅行では、キャリーケースだと大きすぎて邪魔に感じることが多々…。とはいっても、ボストンバッグを買うとなると価格が地味に高いので、少々手を出しにくいと思っていました。

そんな悩みを解消してくれる商品をダイソーで発見！『大容量トートバッグ』をご紹介します。

価格は550円（税込）。筆者が訪れた店舗では、服飾グッズ売り場に陳列されていました。

1〜2泊程度の旅行荷物なら余裕で収まるビッグサイズなのが特徴。バッグ自体がとても軽量なため、荷物をたくさん詰めても体への負担が少ないのが嬉しいポイントです。

実際に3日分のトップスとボトムス、大型コスメポーチ2個、ガジェットポーチ1個を入れてみましたが、これだけ入れてもまだかなり余裕がある状態でした！

また、内側はビニールコーティングのような質感になっており、汚れがついてもサッと拭き取れます。アウトドアやレジャーシーンでも気兼ねなく使えるのがいいなと思います。

内側にはポケットが1つあり、スマホや鍵などの貴重品が迷子になりません。

開口部にはスナップボタンが付いており、中身が丸見えになるのを防げてプライバシーも保護できます。

荷物をしっかり入れればこのように自立するため、出先で荷物を置く際もスマート。整理整頓がしやすいです。

フラップ付きのメッシュポケットは小物の収納に便利！

さらに、前面に大きなメッシュポケットが2つ付いており、すぐに取り出したい小物の整理に便利です。小さめですがフラップ付きなので、中身がするっと落下しにくいのがGOOD！

持ち手は肩掛けできるくらい長めなので、重い荷物の持ち運びも安定。移動の際も快適です。

旅行だけでなく、ヨガやジム、コインランドリーへの持ち出しなど、大人のアクティブな日常に馴染むシンプルさがお気に入り！使い勝手が良く、1つあると便利です。

今回は、ダイソーの『大容量トートバッグ』をご紹介しました。

100均の商品とは思えないクオリティの高さ。550円（税込）なので高いボストンバッグを買わずに、浮いたお金で旅先の食事を豪華にするのもいいかもしれません！

気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。