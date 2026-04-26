100均で中身見た瞬間買いました！地味だけど…欲しい機能備わってる！究極のシンプルポーチ
商品情報
商品名：化粧ポーチ（ソフトクッション材使用）
価格：￥220（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480942810
欲しい機能が詰まってる！究極のシンプルポーチ
今回ご紹介するのは、ダイソーのコスメ売り場で見つけたこの究極にシンプルなポーチ。その名も『化粧ポーチ（ソフトクッション材使用）』です。
デザインは潔いほどのオールブラック。無駄を削ぎ落としたシンプルさで、流行に左右されないので長く使えるのが魅力です。
さらにサイドにはDカンが付いていて、チャームやストラップを付けて自分好みにカスタマイズできるのも◎
そして手に取って感じるのが、ふかふかとしたクッション性。ソフトクッション材が使われており、触り心地がとてもやさしく、中に入れたコスメをしっかり守ってくれる安心感があります。
バッグの中で多少ぶつかっても気にならないのは、日常使い用にはかなり嬉しいポイントです。
￥220（税込）とは思えないクオリティ！ダイソーの『化粧ポーチ（ソフトクッション材使用）』
内側はビニールのような素材になっていて、粉飛びや液漏れがあってもサッと拭き取れる仕様。
毎日使うポーチだからこそ、このお手入れのしやすさはかなり重要ですよね。
そして見た目はスリムなのに、収納力も優秀。アトマイザーやニオイケアグッズ、折りたたみコーム、チューブタイプの保湿コスメなど、日中のお直しに必要な精鋭アイテムがキレイに収まります。
さらに、このポーチはガジェット収納としても活躍します。クッション性があるので、イヤホンやモバイルバッテリーなどの小物を入れても安心。汎用性抜群のアイテムです。
今回はダイソーの『化粧ポーチ（ソフトクッション材使用）』をご紹介しました。
スリムな形状なので、荷物を最小限にしたい方にもおすすめ。気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。