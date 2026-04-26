100均で中身見た瞬間買いました！地味だけど…欲しい機能備わってる！究極のシンプルポーチ

ダイソーで見つけた究極のシンプル化粧ポーチは、無駄を削ぎ落としたデザインと実用性の高さが魅力。ふかふかのクッション素材で中身を守りつつ、汚れに強い内装やスリムなのにしっかり入る収納力も優秀です。コスメはもちろんガジェット収納にも使える、￥220（税込）とは思えない万能ポーチ。詳しく見ていきましょう♪

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商品情報

商品名：化粧ポーチ（ソフトクッション材使用）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480942810

欲しい機能が詰まってる！究極のシンプルポーチ

今回ご紹介するのは、ダイソーのコスメ売り場で見つけたこの究極にシンプルなポーチ。その名も『化粧ポーチ（ソフトクッション材使用）』です。

デザインは潔いほどのオールブラック。無駄を削ぎ落としたシンプルさで、流行に左右されないので長く使えるのが魅力です。

さらにサイドにはDカンが付いていて、チャームやストラップを付けて自分好みにカスタマイズできるのも◎

そして手に取って感じるのが、ふかふかとしたクッション性。ソフトクッション材が使われており、触り心地がとてもやさしく、中に入れたコスメをしっかり守ってくれる安心感があります。

バッグの中で多少ぶつかっても気にならないのは、日常使い用にはかなり嬉しいポイントです。

￥220（税込）とは思えないクオリティ！ダイソーの『化粧ポーチ（ソフトクッション材使用）』

内側はビニールのような素材になっていて、粉飛びや液漏れがあってもサッと拭き取れる仕様。

毎日使うポーチだからこそ、このお手入れのしやすさはかなり重要ですよね。

そして見た目はスリムなのに、収納力も優秀。アトマイザーやニオイケアグッズ、折りたたみコーム、チューブタイプの保湿コスメなど、日中のお直しに必要な精鋭アイテムがキレイに収まります。

さらに、このポーチはガジェット収納としても活躍します。クッション性があるので、イヤホンやモバイルバッテリーなどの小物を入れても安心。汎用性抜群のアイテムです。

今回はダイソーの『化粧ポーチ（ソフトクッション材使用）』をご紹介しました。

スリムな形状なので、荷物を最小限にしたい方にもおすすめ。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。