【ひらがなクイズ】解けるとさっぱり！ 共通する2文字は？ 端午の節句の和菓子がヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、物事の矛盾が表面化する際の表現から、季節の行事に欠かせない和菓子、さらに年末のにぎやかな集まりを示す言葉まで、生活感のある3つの言葉をセレクトしました。それぞれの言葉が使われるシーンを想像しながら、文字を丁寧につなぎ合わせてみてください。
□□よせ
か□□もち
と□□すれ
ヒント：柏の葉で巻いた、端午の節句に食べるお餅。そして、1年の苦労を忘れるために年末に行われる宴会の呼び名を思い浮かべてみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「しわ」を入れると、次のようになります。
しわよせ（皺寄せ）
かしわもち（柏餅）
としわすれ（年忘れ）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、不都合な影響の伝播、伝統的な行事食、そして季節の節目を感じさせる言葉という組み合わせでした。ひらがなの「しわ」という共通の響きを持ちながら、あるものは漢字1文字に集約され、あるものは言葉と言葉のつなぎ目に位置するという、日本語のパズルらしい面白さが詰まっています。知識の引き出しを上手に活用して、正解を導き出せたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、物事の矛盾が表面化する際の表現から、季節の行事に欠かせない和菓子、さらに年末のにぎやかな集まりを示す言葉まで、生活感のある3つの言葉をセレクトしました。それぞれの言葉が使われるシーンを想像しながら、文字を丁寧につなぎ合わせてみてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
か□□もち
と□□すれ
ヒント：柏の葉で巻いた、端午の節句に食べるお餅。そして、1年の苦労を忘れるために年末に行われる宴会の呼び名を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
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正解：しわ正解は「しわ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「しわ」を入れると、次のようになります。
しわよせ（皺寄せ）
かしわもち（柏餅）
としわすれ（年忘れ）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、不都合な影響の伝播、伝統的な行事食、そして季節の節目を感じさせる言葉という組み合わせでした。ひらがなの「しわ」という共通の響きを持ちながら、あるものは漢字1文字に集約され、あるものは言葉と言葉のつなぎ目に位置するという、日本語のパズルらしい面白さが詰まっています。知識の引き出しを上手に活用して、正解を導き出せたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)