「完璧すぎるアーチ！」で米驚愕　2戦連発5号の岡本和真に「勝負強さがエグすぎる」「日本人のパワーがマジで別格だわ」

岡本和真が2戦連発の5号ソロを放った(C)Getty Images

ブルージェイズの岡本和真が現地時間4月25日、本拠地でのガーディアンズ戦に「4番・三塁」で先発出場し、2試合連続となる5号ソロを放った。チームは5−3で勝利した。

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0−1で迎えた4回、先頭の第2打席だった。カウント1−1からのジョセフ・カンティーヨの147キロの直球を捉え、飛距離約130メートルの豪快な同点ソロとなった。この日、6回には左前打も放って3打数2安打2打点の成績だった。

SNS上では「マジで一瞬スタジアム全体を静まり返らせたな 勝負強さがエグすぎる」「カズ、マジで絶好調だな！」「完璧すぎるアーチ！」「カズマ・オカモト、マジで異次元すぎる 2日で2本目のホームラン、しかも同点弾！今のMLB、日本人のパワーがマジで別格だわ」と、米国のファンも続々と驚きのコメントを寄せた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]