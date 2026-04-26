冷蔵庫の中にある食材を切って詰めて蒸すだけ。あっという間に、おいしくてヘルシーな料理が完成！「すべてを蒸したいOL」りよ子さん考案の、ダイエットに最適な「せいろ」レシピをご紹介します！

【写真】手間のかかる“厚焼き卵”も楽チン！簡単せいろレシピ5選

ダイエットを意識したら「せいろ」にたどり着いた！

「せいろ料理は、油をほとんど使わず、肉や魚介の余分な脂も落とせるから、わざわざダイエット向けレシピにしなくてもいいのが魅力。素材の味がしっかり感じられるので、薄味でもおいしいですよ」

そう話すのは、せいろの達人として今、注目のりよ子さん。そもそもりよ子さんが、せいろ料理に目覚めたのは、社会人になってから。

「忙しいと肌が荒れたり、ストレスでポッチャリしたりして、日常の中で美容や健康にいい食事を意識するうちに、せいろ料理にたどり着いたんです」

もともと、せいろの存在は「祖母の家にあった」ことから知ってはいたが、それを使い始めたのは全くの偶然。

「家をDIYでナチュラルテイストにしたので、それに合う調理器具を探していたんです。その一つとして、せいろをそろえたのが始まりです」

せいろ料理の魅力は、なんといっても簡単なこと！

「食材を切って入れて蒸すだけで、パパッと料理ができあがります。春なら新じゃがいも、新たまねぎ、キャベツなど野菜が本当においしいので、シンプルな味つけで食べられます」

手入れも簡単！カビに注意して乾燥を

気になるのが、使ったあとのお手入れだ。洗剤は使ってOK？カビが生えるのを防ぐには？

「使うたびに蒸気で殺菌消毒されているので、それほど汚れていなければ、かたく絞った布巾で拭けばOK。汚れていたら、たわしで水洗いしますが、洗剤は不要です。

保管については基本的に、しまわないこと。乾いたと思っても、内側に水分が残ったまま棚などにしまうとカビの原因になります。しばらく置いておき、完全に乾いてからせいろ同士を重ねます。フックにかける収納もおすすめです」

りよ子さん自身、今も週5日は、「せいろ生活」を続けている。

「ほぼ毎日、せいろ料理を食べて健康的な食生活を送っているので、私自身、肌の調子もいいですし、理想の体重をキープしています。風邪もひきませんね。夫は、肌がきれいになった気がします」

今年6月に出産を控えているという、りよ子さん。

「離乳食作りなど、新しいライフスタイルに合ったレシピを発信できたらと思っています」

これからも、ますますせいろが活躍しそう！

ささみと野菜の甘酢あん蒸し定食

カラフルな見た目でおなかも心もいっぱい！

敷物：クッキングシート

材料（せいろ1段／1人前）

●ささみと野菜の甘酢あん蒸し

・鶏ささみ…2本（100g）

・玉ねぎ…大1/4個（70g）

・なす…1/2本（40g）

・ピーマン（赤・緑）…各1/2個（各30g）

・片栗粉…大さじ1

A［酢・しょうゆ・みりん…各大さじ1/2、和風顆粒だしの素…小さじ1/4］

・ごま油…小さじ1

●蒸しかぼちゃ

・かぼちゃ…100g

・塩…ひとつまみ

●雑穀ご飯

・冷やご飯（雑穀米）…100g

［作り方］

（1）かぼちゃは5mm幅の薄切りにする。

（2）玉ねぎは1cm幅、なすとピーマンはひと口大に切る。ささみは筋を取り、ひと口大に切って片栗粉をまぶす。

（3）せいろにクッキングシートを敷き、（2）を入れAをかける。空いているところに、小さめに切ったクッキングシートに包んだご飯を入れ、残りのスペースにかぼちゃを詰める。ふたをして中強火で10分蒸す。

（4）蒸し上がったら、ささみと野菜の甘酢あんにごま油をまわしかけ、かぼちゃに塩をふる。

《POINT》ご飯とメインおかず、野菜が詰まったダイエットの定番定食。冷蔵庫にある食材で、すぐに作れる手軽さと栄養バランスのよさもポイントです。

米なし！蒸し豆腐牛丼

糖質オフのザ・ダイエット丼

敷物：さらし、耐熱容器

材料（せいろ1段／1人前）

・絹ごし豆腐…2/3丁（200g）

・しらたき…100g

・牛こま切れ肉…100g

・玉ねぎ…1/4個（50g）

・トマト…1/2個（80g）

・しょうが…1/2かけ（7.5g）

A［めんつゆ（ストレート）…大さじ2、みりん…大さじ1、砂糖…小さじ1/2］

［作り方］

（1）玉ねぎはくし形切りにし、トマトは4等分に切る。豆腐、しらたきは食べやすいように切り、しょうがはせん切りにする。

（2）（1）、牛肉を耐熱容器に入れて、Aをかけ、さらしを敷いたせいろに入れる。ふたをして中強火で15分蒸す。蒸し上がったら、さらしごと耐熱容器を持ち上げて取り出す。

《POINT》しらたきに、たっぷりの豆腐と牛肉をのせた牛丼風せいろレシピ。牛肉も、トマトでさっぱりといただけます。火を止める5分前に卵を落とすと、栄養価もおいしさもアップ。

厚焼き卵サンドと蒸し野菜

ふわふわの蒸し卵は食べ応え抜群！

敷物：耐熱容器（サイズ13×13×3.5cm）

材料（せいろ1段／1人前）

●厚焼き卵サンド

・食パン（サンドイッチ用）…2枚（40g）

・卵…2個

・レタス…2枚（60g）

・ミニトマト…2個（20g）

A［牛乳…大さじ2、塩…少々］

・マスタード…大さじ1

・マヨネーズ…小さじ1

・ケチャップ…小さじ2

●蒸し野菜

・いんげん…5本（35g）

・パプリカ…1/4個（35g）

・マッシュルーム…2個（20g）

・オリーブオイル…大さじ1/2

・塩、黒こしょう…各少々

［作り方］

（1）いんげんは半分に切り、パプリカは1cm幅に切る。マッシュルームは石づきを切り落とす。

（2）バター（分量外）を薄く塗った耐熱容器に卵を割り入れ、Aを加えてよく混ぜる。（3）せいろに（2）の耐熱容器を入れ、空いているところに（1）を詰め、ふたをして中強火で10分蒸す。その間にミニトマトは4枚の薄切りにし、パンにマスタードとマヨネーズを塗る。

（4）蒸し上がったら、ヤケドに注意しながら耐熱容器から卵を取り出す。パンにレタスを敷いて、ケチャップを絞り、卵、ミニトマトをのせる。もう1枚のパンではさみ、半分に切って器に盛る。

（5）いんげん、パプリカ、マッシュルームを器に盛り、オリーブオイルをまわしかけ、塩、黒こしょうをふる。

《POINT》フライパンだと手間のかかる厚焼き卵も、せいろなら耐熱容器に入れて、火にかけるだけ。ほったらかしで、おいしくできます。卵に牛乳を入れると、ふわふわに！

鶏きのこだんご

おなかスッキリ！腸活食材の常備菜

敷物：クッキングシート

材料（せいろ1段／2人前）

・鶏むねひき肉…100g

・はんぺん…1/2枚（50g）

・エリンギ…1本（35g）

・えのきだけ…小1/2パック（50g）

・しめじ…1/5パック（20g）

・ごぼう…1/3本(50g)

A［塩・七味唐辛子…各ひとつまみ］

［作り方］

（1）ごぼうは2cm長さの細切りにする。きのこ類は石づきを切り落として細かく刻む。

（2）ポリ袋にひき肉、はんぺん、（1）、Aを入れる。はんぺんを手でつぶしながらよく混ぜる。

（3）せいろにクッキングシートを敷き、（2）を食べやすい大きさのだんご状に丸めながら並べる。ふたをして中強火で10分蒸す。完全に冷めてから保存容器に入れる。

※冷蔵で3〜4日保存可能

《POINT》食感のいい、きのこやごぼうなどを使った作り置き腸活食材。春雨スープに足したり、お弁当の一品にしたり、何かと使えて便利です。はんぺんを入れることで、もちもちに。

台湾混ぜそば風しらたき

麺をしらたきに置き換えてヘルシーに

敷物：クッキングシート

材料（せいろ1段／1人前）

・しらたき…1パック（200g）

・豚ひき肉…80g

・卵…1個

・もやし…1/4袋（50g）

・にら…1/2束（50g）

・にんにく…1片（5g）

・白すりごま…大さじ1

A［しょうゆ・みそ…各小さじ1、豆板醤…小さじ1/2］

［作り方］

（1）にらは食べやすい長さに切り、にんにくはみじん切りにする。

（2）クッキングシートを敷いたせいろにしらたきを広げ、もやし、ひき肉、（1）をのせ、Aをかける。クッキングシートの外側に卵を入れ、ふたをして中強火で15分蒸す。

（3）蒸し上がったら卵は殻をむいて半分に切って添える。白すりごまをふり、混ぜながらいただく。

《POINT》しらたきを麺の代わりにして糖質をカット。ニラや肉みそと合わせているので、味があっさりしすぎていないのが◎。しらたきは食物繊維が豊富で、満腹度満点。

せいろレシピ注意点

□詰めすぎない

食材をギュウギュウに入れてしまうと、中まで火が通りにくくなります。スペースに余裕をもって入れるように。

□敷物は使い分けて

脂の多い食材やご飯にはクッキングシートを敷いて。蒸し汁ごと食べたいときは耐熱容器や葉野菜を使います。耐熱容器の下にさらしを敷くと、取り出しが楽。

□せいろ2段は「＋3分」

たっぷり作りたいときは、せいろを2段に重ねれば、倍量作れます。その際は、蒸し時間を3分プラス。

せいろダイエット、ココがポイント

1.ほぼノンオイルで、余分な脂もオフ

蒸すだけなので、ほとんど油を使わず、肉や魚介の余分な脂も落とせて、自然にカロリーオフできます。

2.糖質をカットしても満足感がある！

麺やご飯をしらたきなどに置き換えて糖質オフ。ガッツリ系の味つけにすれば、満足感のある一品に。

3.素材自体がおいしいので塩分なしでもOK！

蒸すことで、食材のうまみが凝縮されるので、塩分なしでも驚くほどのおいしさ。むくみの予防にもなります。

※計量単位は、大さじ1＝15ml、小さじ1＝5ml。

※蒸し時間は、ガスコンロで蒸気の上がった鍋に、せいろをのせてから完成するまでの目安。

『すべてを蒸したいせいろダイエット』Gakken／税込み1650円

ダイエットをテーマにした3冊目の著書。たんぽぽ・川村エミコさんも1か月で8.5kg減の驚異のダイエットメソッド。

教えてくれたのは……りよ子さん●せいろの魅力にとりつかれたOLとして2023年にInstagram投稿をスタートしたところ、簡単レシピが共感を呼び、フォロワー数24万人超。初著書『すべてを蒸したい せいろレシピ』（Gakken）は、累計発行部数30万部超の大ヒットに。「せいろブームの火付け役」として、テレビ、ウェブ、雑誌などで活躍中。夫と二人暮らし。

取材・文／池田純子 撮影／有賀 傑 スタイリング／黒木優子