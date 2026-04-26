人気レースクイーンの池永百合（30）が26日、自身のインスタグラムを更新。黄色いレーシングスーツ姿を披露した。

「おはようございます 夢メッセみやぎで開催されている東北オートリミックス2026in仙台 最終日もSparcoブースでお待ちしてます！！今日は衣装がドレスになるよ よろしくお願いします！！」とつづり、黄色いレーシングスーツ姿の写真をアップ。

ハッシュタグで「オートリミックス」「東北オートリミックス」「仙台」「Sparco」「スパルコ」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「綺麗で可愛い」「服装もツインテも可愛すぎます」「キャワイイ」「素敵」などの声が寄せられている。

池永は、愛知県出身で、身長1メートル65の長身。2023SUPER GT500に参戦したModulo Nakajima Racingを応援する「Moduloスマイル」を務めたほか、15〜19年には名古屋で結成されたアイドルグループ「dela」の一員として活動した。昨年7月からTBS「Gヘルスケア」（月〜木曜・深夜0・55、金曜・深夜0・43）で木曜日の健康ナビゲーターを担当。

趣味は、スポーツ観戦、書道で、保育士・幼稚園教諭の資格を持っている。公式プロフィルは、身長1メートル66、スリーサイズはB82・W58・H90。