◆米大リーグ ブルージェイズ５―３ガーディアンズ（２５日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手が「４番・三塁」で先発。０―１で迎えた４回に、バックスクリーン２階席へ２試合連続となる５号同点ソロを放つと、６回無死二塁から左前打を放って勝ち越し機に絡み、今季７度目のマルチ安打を記録。７回は無死満塁で押し出し四球を選ぶなど３打数２安打２打点２得点１四球１三振で、打率は２割３分７厘となった。

先発カンティーヨからのホームランは打球速度１０８・９マイル（約１７５・３キロ）、飛距離４２５フィート（約１２９・５メートル）。今季初めて左腕からのアーチでチーム最多の５号だった。三塁守備でもダイビングキャッチから膝反転スローのファインプレーも飛び出すなど、攻守に活躍した。

前夜のデジャブか。０―１で迎えた４回先頭で迎えた第２打席。カウント１―１からの３球目を捉えた当たりは、バックスクリーン上の立見席へ吸い込まれた。着地点は前日の４号とほぼ同じ場所。チケット完売４万１５４３人を集めた本拠地は熱狂の渦。２試合連続の同点５号が、ブ軍反撃ののろしとなった。

シュナイダー監督は「（バックスクリーン上の）ウェストジェットの看板に２日連続で当てるのは、なかなか見たことがない」と中堅への痛烈弾を絶賛。和製スラッガーが、いよいよアーチ量産体制に入った。

６回無死一塁で迎えた第３打席は、カウント３―０から一塁走者ゲレロが二盗を決めると、６球目、内寄り７８マイルのカーブを左前に弾き返して、勝ち越しのお膳立てした。１死後、バーショの右前打でゲレロが生還。２死後、ヒメネスの左翼線二塁打で岡本が３点目のホームに生還するなど４―１とした。直球も変化球も芯で捉える岡本に相手投手陣も警戒を強めたか、７回無死満塁ではストレートの四球。押し出しで貴重な追加点を生み出した。

「何がこの場面で最善かというのを一番に考えながら、毎試合、毎打席に立っています。長いシーズンはやり合いになると思います。ただ全て人間なので、ミスがあると思いますし、（１試合で）２球、３球は甘い球がある。その１球を仕留められるように。簡単なことじゃないんですけど、それを続けていけるようにしたいです」と岡本は話した。

２回には、三遊間に抜けるかという強打をダイビングキャッチした後、両膝で反転して倒れ込みながら一塁へ好送球。８回は２打席続けて緩いゴロに好反応し、ランニングスローで魅了した。４月中旬はやや不振に陥り、１７日には打率１割８分８厘まで落ち込んだが、翌日に３号を放って復活。開幕から２５試合。岡本が、攻守にキープレーヤーとなっている。