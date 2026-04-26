ああっトイレが間に合わない！“お腹が弱い”女性の、人に言えない日常。引き金はストレスだった＜漫画＞
オシャレで、気が利いて、みんなに頼られるシゴデキ女子。でも私のおなかは常に非常事態！ 『おなかよわい子ちゃん 万年不調な私の胃腸が教えてくれたこと』（鳥頭ゆば著、2026年3月 KADOKAWA）は、繊細すぎるおなかを赤裸々に綴ったコミックエッセイです。著者の鳥頭ゆばさんも「おなかが冷えやすい」体質なだけに、個々のエピソードはとてもリアル。解説は消化器内科医の小幡泰介先生です。
◆おなかが私に人権をくれない
本書の主人公・ポポ美は会社員。気が弱く、周囲への気遣いを忘れません。おなかの不調は日常茶飯事で、毎朝の出勤時、カレーなどの刺激物を食べた後、みんなで楽しく歌うカラオケボックス等々、予告なしにおなかがSOSを発するのです。とはいえ、以前からおなかが繊細だったわけではありません。
〈初めての一人暮らし、初めての社会人生活、楽しいと思い込んでいたけど、ほんとうは無理をしていたのかも〉（〈 〉は同書からの引用、以下同）
と、ポポ美はうっすらと思います。ポポ美自身に実感がなくても、体は助けを求めているのではないかと、不安を覚えるのです。
いつおそってくるかわからない、おなかの痛みと下痢。薬も効かず、おなかにやさしい食事も受けつけない。まともな生活も送れず、ポポ美は涙ながらにつぶやきます。
〈おなかが私に人権をくれない〉
◆胃腸科に行っても、原因がわからない
誰といても、何をしても、おなかが気になって楽しめない。悲観的になってしまうのもよくわかるのです。
胃腸科へ行ってみても〈胃腸風邪〉〈胃腸炎〉〈ストレス〉と診断され、正確な病名はつきません。大腸内視鏡検査も問題なし。それでも続く、ポポ美のおなかの痛みと、心の痛み。原因が不明のため、対処のしようがなく、ポポ美は途方に暮れてしまいます。
◆心療内科医が出したこたえとは
〈「おなかって第二の脳なんですよ」〉
会社の後輩からの一言で、ポポ美は心療内科の扉を叩きました。そこでやっと、ポポ美は納得のいく診断を受けるのです。
〈「どう見ても過敏性腸症候群（IBS）だ。ストレスが火種だな。よぉ耐えてきたじゃねえか……頑張ったな」〉
医師の言葉に、ボボ美はやっと安心します。解決の糸口が見つかれば、明るい未来がひらける。弱い自分を変えたい。ポポ美の戦いの旅は、こうして幕をあけました。
ちなみに、消化器内科の小幡先生による過敏性腸症候群（IBS）の解説をまとめると、〈最近3ヶ月くらいの中で少なくとも1回は下痢や便秘などの排便に関係する症状があること。「おなかが痛いだけ」「便秘なだけ」ではIBSではない〉といいます。さらに〈IBSの人の割合は10人に1〜2人。平均すると日本人の13％〜14％で、男女比は2：3〉とか。意外に多い印象です。
◆過敏性腸症候群（IBS）は完治する？
小幡先生いわく〈過敏性腸症候群（IBS）は完治が目標ではないので、うまく付き合っていくことが大切〉とのことで、〈「症状をゼロにしなきゃ」と思うと、それがストレスになってしまいます〉と、まさに第二の脳と呼ぶにふさわしいほど、腸は敏感に反応するのです。ストレス過多な現代人は、誰もが腸にリスクを抱えているのかも。
ポポ美の場合は「下痢型」ですが、IBSは他に「便秘型」「混合型」があります。タイプに合わせて整腸剤や漢方薬を処方します。〈お薬や生活習慣で症状をコントロールしていくうちに、いつの間にか気にならなくなることも多い〉と本書。
ポポ美も、試行錯誤を繰り返しながら、自分の心と腸との良い関係を模索していきます。時には家族や後輩の力を借りて、自分の弱さを責めるのではなく、共存していく方法を見出していくのです。
◆下痢、便秘……人知れず悩んでいる人たち
本書に登場するのは、「下痢型」のポポ美の他、便秘で苦しむ同僚の女性・ツマリ、さわやかなイケメン社員だけど、ポポ美同様おなかの弱さを抱えているサワ山が登場します。
みんな、頑張り屋で真面目、笑顔の裏でおなかと格闘しています。そんな様子を見て、「ああ、わかる……」とため息をつく人がいるはず。そんな人たちが励まされる1冊です。
＜文／森美樹＞
【森美樹】
小説家、タロット占い師。第12回「R-18文学賞」読者賞受賞。同作を含む『主婦病』（新潮社）、『私の裸』、『母親病』（新潮社）、『神様たち』（光文社）、『わたしのいけない世界』（祥伝社）を上梓。東京タワーにてタロット占い鑑定を行っている。X：@morimikixxx
本書の主人公・ポポ美は会社員。気が弱く、周囲への気遣いを忘れません。おなかの不調は日常茶飯事で、毎朝の出勤時、カレーなどの刺激物を食べた後、みんなで楽しく歌うカラオケボックス等々、予告なしにおなかがSOSを発するのです。とはいえ、以前からおなかが繊細だったわけではありません。
〈初めての一人暮らし、初めての社会人生活、楽しいと思い込んでいたけど、ほんとうは無理をしていたのかも〉（〈 〉は同書からの引用、以下同）
と、ポポ美はうっすらと思います。ポポ美自身に実感がなくても、体は助けを求めているのではないかと、不安を覚えるのです。
いつおそってくるかわからない、おなかの痛みと下痢。薬も効かず、おなかにやさしい食事も受けつけない。まともな生活も送れず、ポポ美は涙ながらにつぶやきます。
〈おなかが私に人権をくれない〉
◆胃腸科に行っても、原因がわからない
誰といても、何をしても、おなかが気になって楽しめない。悲観的になってしまうのもよくわかるのです。
胃腸科へ行ってみても〈胃腸風邪〉〈胃腸炎〉〈ストレス〉と診断され、正確な病名はつきません。大腸内視鏡検査も問題なし。それでも続く、ポポ美のおなかの痛みと、心の痛み。原因が不明のため、対処のしようがなく、ポポ美は途方に暮れてしまいます。
◆心療内科医が出したこたえとは
〈「おなかって第二の脳なんですよ」〉
会社の後輩からの一言で、ポポ美は心療内科の扉を叩きました。そこでやっと、ポポ美は納得のいく診断を受けるのです。
〈「どう見ても過敏性腸症候群（IBS）だ。ストレスが火種だな。よぉ耐えてきたじゃねえか……頑張ったな」〉
医師の言葉に、ボボ美はやっと安心します。解決の糸口が見つかれば、明るい未来がひらける。弱い自分を変えたい。ポポ美の戦いの旅は、こうして幕をあけました。
ちなみに、消化器内科の小幡先生による過敏性腸症候群（IBS）の解説をまとめると、〈最近3ヶ月くらいの中で少なくとも1回は下痢や便秘などの排便に関係する症状があること。「おなかが痛いだけ」「便秘なだけ」ではIBSではない〉といいます。さらに〈IBSの人の割合は10人に1〜2人。平均すると日本人の13％〜14％で、男女比は2：3〉とか。意外に多い印象です。
◆過敏性腸症候群（IBS）は完治する？
小幡先生いわく〈過敏性腸症候群（IBS）は完治が目標ではないので、うまく付き合っていくことが大切〉とのことで、〈「症状をゼロにしなきゃ」と思うと、それがストレスになってしまいます〉と、まさに第二の脳と呼ぶにふさわしいほど、腸は敏感に反応するのです。ストレス過多な現代人は、誰もが腸にリスクを抱えているのかも。
ポポ美の場合は「下痢型」ですが、IBSは他に「便秘型」「混合型」があります。タイプに合わせて整腸剤や漢方薬を処方します。〈お薬や生活習慣で症状をコントロールしていくうちに、いつの間にか気にならなくなることも多い〉と本書。
ポポ美も、試行錯誤を繰り返しながら、自分の心と腸との良い関係を模索していきます。時には家族や後輩の力を借りて、自分の弱さを責めるのではなく、共存していく方法を見出していくのです。
◆下痢、便秘……人知れず悩んでいる人たち
本書に登場するのは、「下痢型」のポポ美の他、便秘で苦しむ同僚の女性・ツマリ、さわやかなイケメン社員だけど、ポポ美同様おなかの弱さを抱えているサワ山が登場します。
みんな、頑張り屋で真面目、笑顔の裏でおなかと格闘しています。そんな様子を見て、「ああ、わかる……」とため息をつく人がいるはず。そんな人たちが励まされる1冊です。
＜文／森美樹＞
【森美樹】
小説家、タロット占い師。第12回「R-18文学賞」読者賞受賞。同作を含む『主婦病』（新潮社）、『私の裸』、『母親病』（新潮社）、『神様たち』（光文社）、『わたしのいけない世界』（祥伝社）を上梓。東京タワーにてタロット占い鑑定を行っている。X：@morimikixxx