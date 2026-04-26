BRADELIS COUTURE春夏コレクションで叶う“ハイブリッドランジェリー”の新境地

日常にエレガンスとときめきを添えるランジェリーが、この春さらに進化♡「BRADELIS COUTURE春夏コレクション」は、イタリア映画のようなロマンチシズムを現代的に表現した魅力あふれるラインナップです。インナーとアウターの境界を超えた新しいスタイルは、自分らしい美しさを引き出し、毎日をもっとドラマティックに彩ってくれます。

新境地“ハイブリッドランジェリー”

今回のコレクションで注目したいのは、ブランド初となる“ハイブリッドランジェリー”。

トップスとしても楽しめるリバーレースのアイテムや、シルクサテンのカップ付きワンピースなど、ランジェリーの概念を超えたデザインが揃います。

透け感や立体感のあるレース使いが、センシュアルでありながら上品な印象を演出。日常のコーディネートにも取り入れやすく、着るだけで洗練された雰囲気に導いてくれます。

＋FT SUPREME.LA.LA.のリカバリーインナーで叶える♡極上リラックスタイム

注目の3シリーズをチェック

Flora



軽やかなオーガンジー素材が印象的で、春の訪れを感じさせる華やかなデザイン。

・Wire Bra

価格：29,700円

サイズ：65-80/D-F

・Panty

価格：17,600円

サイズ：M・L

カラー：グレイッシュブルー

Moda



ミニマルで洗練されたシルエットが魅力。強さと美しさを兼ね備えたスタイルに。

・Tops

価格：44,000円

サイズ：S~M/L~LL

・Front Hook Bralette

価格：33,000円

サイズ：S・M・L

カラー：ブラック

Diva



グラマラスで存在感のある一着。自然体でありながら印象に残るエレガンスを演出します。

・Bra One Piece

価格：63,800円

サイズ：S・M

カラー：ブラック

コレクションは、それぞれ異なる魅力を持つ3シリーズで展開されます。それぞれのシリーズが異なる女性像を描き、自分らしいスタイルを選べるのも魅力です。

特典＆販売情報もチェック

期間中税込45,000円以上の購入で「COUTUREレースフラットポーチ」をプレゼント（※無くなり次第終了）。特別感のあるアイテムは、自分へのご褒美にもぴったりです。

自分を主役にする一着を♡

エレガンスと自由を纏う「BRADELIS COUTURE春夏コレクション」は、まさに人生を楽しむ女性のためのラインナップ。

インナーとしてだけでなく、ファッションとしても楽しめる新しい提案が、日常をより豊かにしてくれます。

自分らしさを大切にしながら、心がときめく一着を見つけてみてください。きっと、毎日が少し特別に感じられるはずです♪