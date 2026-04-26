82歳・高橋英樹、大好物の“お菓子”を明かす 「ちと、、危険かなあ？」夫婦そろって“ワイルド”な食べ方も紹介
フリーアナウンサー・高橋真麻（44）の父で俳優の高橋英樹（82）が26日までに、自身のブログを更新。大好物だという食べ物を明かした。
【写真】「夫婦でちぎって食べるのが醍醐味なのです（大笑）」高橋英樹の“大好物”のお菓子
英樹の“大好物”とは、お菓子の「カステラ」。投稿した写真には、カットされた2切れのカステラが皿にのせられているが、「本当はカットされていないカステラが大好き！夫婦でちぎって食べるのが醍醐味なのです（大笑）」と、本来は“ワイルド”に食したい意向だと明かした。
現在、発売されているものは、ほとんどがすでにカットされているものだといい「私達には残念！」と英樹。続けて「カステラは大好きなので二カットで一切れと思いながら夫婦で食べるのです（笑）ちと、、危険かなあ？」と、ちゃめっ気たっぷりにつづっている。
コメント欄には「カステラ、美味しいですよね」「カステラ、自分でカットして食べたいですよね」「私も小学生の頃はカットされてないものを食べました。色々と切れて楽しんだものです」「あ、そうなのですか？カステラは綺麗にカットされているのが当たり前と思い込んでおりました」「豪快」「カステラ、ちぎって食べる醍醐味、わかります〜」などと、さまざまな声が寄せられている。
【写真】「夫婦でちぎって食べるのが醍醐味なのです（大笑）」高橋英樹の“大好物”のお菓子
英樹の“大好物”とは、お菓子の「カステラ」。投稿した写真には、カットされた2切れのカステラが皿にのせられているが、「本当はカットされていないカステラが大好き！夫婦でちぎって食べるのが醍醐味なのです（大笑）」と、本来は“ワイルド”に食したい意向だと明かした。
コメント欄には「カステラ、美味しいですよね」「カステラ、自分でカットして食べたいですよね」「私も小学生の頃はカットされてないものを食べました。色々と切れて楽しんだものです」「あ、そうなのですか？カステラは綺麗にカットされているのが当たり前と思い込んでおりました」「豪快」「カステラ、ちぎって食べる醍醐味、わかります〜」などと、さまざまな声が寄せられている。