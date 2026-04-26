岩井明愛は“爆発”予告宣言通り フィールドベスト『66』
＜シェブロン選手権 3日日◇25日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞「73」、「72」のトータル1オーバー・49位で予選ラウンドを終えた岩井明愛は、こう話していた。「（決勝では）どっちか1日、爆発できるように頑張ります。2日ともは欲張りだから…まずは1日だけでも」。まさに有言実行だ。
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3日目にフィールドベストの7バーディ・1ボギー「66」をマーク。トータル5アンダー・12位まで急浮上した。1番パー5では、残り128ヤードからPWで奥のピンに攻め込んだ。「最初にいいショットを打って、いいパットを決めたら一日が良くなる。自信をもって打てたショットでした」。この一打をきっかけに3連続バーディ発進。理想的な流れをつくった。予選ラウンドはフラストレーションがたまっていた。ピンを狙っていくイメージは鮮明に思い描けているのに、実際の球筋はそれをなぞっていかない。持ち味のフェードで攻めたい場面も、「体が開いて」右へ出る傾向があった。「完ぺきなゴルフはできていないけれど、できるまで続けていきたい」。そんなもどかしさは、一夜にして晴れた。ムービングデーらしく左右前後に振られたピンに対して、果敢に挑んだ。「さらに攻めていくような考えが、うまくスイングにつながったのかも。気持ちかもしれないです。恐れずに振れました」。この日3番目に難しかった17番では、8番アイアンでピン右3メートルにつけてバーディ。左ピンを狙った積極性が結果につながった。「（いいショットを）続けていきたいですね。願う！ でも欲張らずに、ひとつひとつやっていきたい」。もう一日“爆発”できれば、日本ツアーからスポット参戦だった2024年「AIG女子オープン」（全英）の7位を上回る、メジャーベストフィニッシュも見えてくる。（文・笠井あかり）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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