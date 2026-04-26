ケアラーの風景 ささえるあなたへ

俳優の柴田理恵さん（６７）は昨年１月、故郷の富山県で暮らす母親、須美子さんを９５歳で亡くした。

周囲の助けを得ながら、離れた東京で母を見守った７年間を、「介護に正解はない。私にとってはこれしかなかったし、これでよかった」と振り返る。

「理恵さん大変！ おばちゃん（母）が入院した」。２０１７年１０月、実家の近くに住んでいる親戚から一報が届きました。

８８歳だった母とは、その３日前に電話で話したばかりで、変わった様子は感じませんでした。外せない仕事があり、病院に行ったのは３日後。腎臓の炎症から敗血症を起こしていました。「お母さん、理恵だよ。わかる？」。問いかけても、もうろうとした状態でした。その後、熱は下がり、私のことも認識できるようになりましたが、寝たきりの状態が続きました。介護なしでは日常生活を送れない「要介護４」となりました。

◇

「仕事を辞めて介護に専念しようか」とも考えましたが、すぐに「ないな」と思いました。前年に父が亡くなって、「一緒に東京で暮らさないか」と尋ねた時、「絶対に嫌」と拒絶されたのです。「自分の人生は自分のもの。あんたはあんたの人生を生きなさい」と言われました。母にとって大切な友人や生きがいはすべて富山にありました。私は２、３週間に１度、富山と東京を行き来するようになりました。

母は自宅とお酒が大好きでした。「お正月は家でおいしいお酒を飲みたいね」と「ニンジン」をぶら下げて、リハビリに励んでもらうと、正月に一時帰宅を果たし、春には再び一人暮らしができるようになりました。

家に戻ってからは、ヘルパーさんらプロの介助はもちろん、親戚やご近所さんに様子を見守ってもらうなど、多くの人に助けられました。

「親の面倒もみずに、仕事をしていていいのか」という葛藤は常にありました。自分にできることは何かをよくよく考えて、心の支えになることだと思いました。気丈な母も、たまには気弱になります。そんな時、子どもが笑顔でいれば、うれしいでしょう。「あの人覚えている？」などと昔話をして、明るい雰囲気をつくるように努めました。母も楽しそうでしたよ。

母が９０歳を過ぎた頃、転んだり、体調を崩したりすることが増えました。「そろそろ施設に」と切り出しても「嫌だ」とかたくな。「夜中に一人で転んで死んでも誰もうらまんか？ 絶対化けて出てくるな」と念押しして、「化けて出てこん」と約束してもらったくらいです。

その頃は新型コロナウイルス禍で帰省が難しくなっていました。母が実家にいる時は毎日電話をかけて、病院や施設にいる時はビデオ電話をつないでもらっていました。

◇

２５年１月、母の食欲が落ち、病院で寝ている時間が増えました。駆けつけたい気持ちはありましたが、間近に迫っていた舞台で責任のある立場にいたこともあり、かないませんでした。その代わり、病室では「お母さん、頑張られ（頑張れ）。すぐ行くよ」という私の声を流してもらいました。間もなく、母は亡くなりました。眠るようだったと聞きました。

介護は百人百通りと言われます。母は認知症がなかったから一人暮らしを続けられたのでしょうし、助けてくれる近所や親戚の存在も大きかった。「それは介護ではない」と思う人もいるかもしれませんが、こんな私の経験を講演などで語る機会も頂きます。実情を包み隠さずに伝えることで、「もっと頼ってもいいんだ」と、誰かの気持ちが軽くなればいいと思います。（聞き手・山田朋代）

しばた・りえ 俳優。１９５９年、富山県生まれ。明治大で演劇を学び、８４年に久本雅美さんらと劇団「ＷＡＨＡＨＡ本舗」を旗揚げ。舞台のほか、テレビドラマやバラエティー番組などで活躍する。著書に、母の介護についてつづった「遠距離介護の幸せなカタチ」（祥伝社）。