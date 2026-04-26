フリーアナウンサーの望月理恵さん（54）が2026年4月19日、自身のインスタグラムを更新。白ミニスカのゴルフウェア姿を披露した。

「ゴルフに快適な季節がやってきました」

望月さんは、「ゴルフに快適な季節がやってきました」といい、白いミニスカートとUVカットのストッキングを合わせたゴルフウェア姿とアップショットを投稿した。「でもすでに陽射しが強く日焼けしてます」と語り、「この日はUVカットのパンストを履いたのですが、ちょっと白っぽくて浮いてました」と説明していた。

「UVで自然なパンストないかな〜生足だと黒くなりすぎて困ってます」といい、「色黒＆焼けやすい私に良い紫外線対策教えてください」とコメントを添えていた。

インスタグラムに投稿された写真では、白いジャケットと白いミニスカートのゴルフウェアを着用。足元にはUVカットのストッキングとスニーカーを合わせ、ゴルフのパターを片手に笑顔をみせていた。5枚目では、キャップをかぶり、手を頭の後ろに添えて微笑んでいた。

この投稿には、「ミニスカート最高に似合ってます」「ゴルフウェアも素敵」「華麗ですね」「美しい」「スタイル良すぎ」といったコメントが寄せられていた。