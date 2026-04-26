頭痛、肩こり、腰痛の入り口！若い世代に増えている「頭下がり」現象とは？【体幹の話】

頭痛、肩こり、腰痛の入り口！若い世代に増えている「頭下がり」現象とは

若い世代に増えている

ライフスタイルが変化すると、以前にはなかった健康問題が生まれます。「頭下がり」という不自然な姿勢もそのひとつ。姿勢が崩れる大きな要因に筋力の低下があげられますが、頭下がりは筋力のある若い世代にも多く見られます。

「ケータイ社会白書２０１９年版」によると、小学１年生でもすでに５割以上、中学３年生になると約９割の子どもたちが、日常的にスマホやケータイを使っています。

ゲームや動画、ＳＮＳなどに夢中になると、時間を忘れて小さな画面をのぞき込みがち。姿勢を見ると、画面に吸い寄せられるように頭部が前方に伸び、首の後ろの筋肉が引っ張られて緊張した状態になっています。

若い世代は筋力や柔軟性があるので、最初のうちは痛みや不調を自覚することはほとんどありません。しかし、こうした不自然な姿勢が長期間続くと、過緊張で筋肉がこわばり、ひどくなると寝違えや首が回らないなどの症状が現れます。小中学生に増えている頭痛や肩こりの一因でもあります。

頭下がりだと腹圧が弱くなり、猫背や腰痛の原因にもなります。体幹バランスが悪くなって、スポーツのパフォーマンスにも影響するので、一生懸命練習していてもなかなか上達しない、大事な試合で結果が出せないということも。

便利で手放せないからこそ、スマホやケータイを使うときの姿勢に気をつけて、賢く利用したいものです。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 体幹の話』著者：木場克己