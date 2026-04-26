知れば知るほど怖くなる「内臓脂肪のリスク」と「隠れメタボ」の関係とは？【体脂肪の話】

知れば知るほど怖くなる「内臓脂肪のリスク」と「隠れメタボ」の関係とは

男性は内臓脂肪型が多いので注意

体につく２種類の体脂肪……皮下脂肪と内臓脂肪。このうち増え過ぎると問題になるのは内臓脂肪のほうです。内臓脂肪は皮下脂肪より活性度が高く、脂肪細胞からさまざまな物質を分泌して体に影響を与えるからです。

このことから、肥満の人の中でも内臓脂肪型の肥満の人はリスクが高いと言えます。この内臓脂肪型の肥満は男性に多い傾向があります。男性は内臓脂肪でお腹がポッコリと出ている人が多いのに対し、女性は皮下脂肪で全身がふっくらとしている人が多いでしょう。これは女性が妊娠して赤ちゃんを産むという体の作りの違いからくるものです。いずれにしても、男性で肥満の人は内臓脂肪型肥満の場合が多いので、とくに注意が必要ということです。

ただ、皮下脂肪型肥満の人も内臓脂肪の絶対量が多ければ同じことですので安心はできません。ＣＴスキャンで内臓脂肪の量を計ったとき、スキャン画像において内臓脂肪の面積が１００平方センチメートル以上あると生活習慣病のリスクが上がることが知られています。

これの目安となるのがとなりのぺージ下部で示すＢＭＩと腹囲です。この基準に引っかかる人はもちろん、基準未満でも内臓脂肪の量が多い“隠れメタボ”の人もいますので注意してください。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 体脂肪の話』 監修：土田隆