◆米大リーグ ブルージェイズ５―３ガーディアンズ（２５日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手が「４番・三塁」で先発。０―１で迎えた４回に、バックスクリーン２階席へ２試合連続となる５号同点ソロを放つと、６回無死二塁から左前打を放って勝ち越し機に絡み、今季７度目のマルチ安打を記録。７回は無死満塁で押し出し四球を選ぶなど３打数２安打２打点２得点１四球１三振で、打率は２割３分７厘となった。

先発カンティーヨからのホームランは打球速度１０８・９マイル（約１７５・３キロ）、飛距離４２５フィート（約１２９・５メートル）。今季初めて左腕からのアーチでチーム最多の５号だった。三塁守備でもダイビングキャッチから膝反転スローのファインプレーも飛び出すなど、攻守に活躍した。試合後の主な質疑応答は以下の通り。

◆岡本に聞く

―攻守で大活躍。

「１試合でもそういう風に自分のパフォーマンスを出して、チームに貢献したいです。本当にやりやすい環境を与えてもらっているので、試合に出る以上は責任を果たしたいと思っています。まだ始まったばっかりですし、これからシーズン、試合数もまだまだ残っているので、もっともっと貢献できるように、力になれるように張りたいと思います」

―２試合連続センター方向への本塁打、要因は。

「たくさん要素はあるんですけれども、その中でも取り組みの方だったり、自分のルーティンをみつけて、それを日々やっている。打球方向に関して、あまりこだわりはないです。方向というより、ヒットでもチームの勝ちに繋がる打球が打てればいいいと思います」

―本塁打での積極打法と、押し出し四球を選ぶ辛抱強さ。対極のアプローチについて。

「何がこの場面で最善かっていうのを一番に考えながら、毎試合、毎打席に立っています。（相手の）弱点を攻めてくるというのは、もう日本時代も変わらない。それはプロである以上、長いシーズンはやり合いになると思います。ただ全て人間なので、ミスがあると思いますし、（１試合で）２球、３球は甘い球があると思いますし、その１球を仕留められるように。簡単なことじゃないんですけど、それを続けていけるようにしたいです」

―打席内容も良くなっている。

「徐々に良くなってきてると思います。打てる、打てないは、調子が良くてもあると思うので、そういう時に自分がすぐ立ち直れるように。（日本時代とは）全般的に試合までの入り方や流れが違うんで、ホーム、ビジターでだんだん（ルーティンが）見つかってきた感じです」

―シュナイダー監督が、岡本選手を中心に、試合前に「きょうの感謝の言葉」を言う円陣を組んでいると言っていたが。

「僕と、（大嶋）祐亮さん（＝通訳）、（加藤）豪介さん（＝運営部門補佐）、エロイ・ヒメネスと（讃井）友香さん（＝管理栄養士）が、メインメンバーです」

―きょうは何を感謝した？

「いつも皆さん（メディア）、取材してくれてありがとうございます、と」（一同笑い）